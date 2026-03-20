Robert Alecu, deputat al Acțiunii Conservatoare, critică bugetul de stat pe 2026: „Românii vor plăti cu dobândă!”

Robert Alecu, deputat al partidului Acțiunea Conservatoare, a criticat în Parlament proiectul bugetului de stat pe 2026, susținând că acesta nu rezolvă problemele economice, ci le amână, transferând costurile către populație.

În intervenția sa din plen, deputatul a afirmat că actualul buget este rezultatul unui compromis politic de moment și nu al unei reforme reale.

„Ceea ce este prezentat ca stabilitate este, în realitate, amânarea unei crize pe care o vor plăti românii. Și nu oricum, o vor plăti cu dobândă”, a spus acesta.

Buget construit pe amânări

Criticile vin în contextul în care Guvernul a reușit deblocarea bugetului inclusiv prin amânarea unor plăți stabilite de instanțe, pentru a face loc unor cheltuieli sociale și pentru a respecta ținta de deficit.

Robert Alecu susține că această soluție nu reprezintă o reformă, ci o mutare a problemei în viitor.

„Nu au deblocat bugetul, au amânat scadența. Nu au făcut reformă, au câștigat timp. Pe datorie. Pe spinarea celor care muncesc”, a declarat acesta.

În opinia sa, modelul nu este nou și a mai fost folosit în trecut, cu costuri tot mai mari.

„De fiecare dată când statul a ales să amâne, nota de plată a crescut. Și nu a fost plătită de cei care au decis”, a spus deputatul.

Critici la adresa coaliției

Acesta a acuzat coaliția de guvernare că se ascunde în spatele unor concepte precum solidaritate, austeritate sau stabilitate, fără a propune un plan coerent.

„În realitate, este un compromis de moment, fără direcție. Un buget care apasă pe economie, dar nu reformează statul. Care cere sacrificii de la cei mulți, dar nu taie nimic de la privilegiați”, a afirmat el.

„Un stat care produce, nu unul care cârpește”

Deputatul a susținut că România are nevoie de o schimbare de direcție, bazată pe producție și responsabilitate fiscală.

„Românii nu mai au nevoie de improvizații. Au nevoie de un stat care produce, de un stat care construiește, nu unul care cârpește”, a spus acesta.

În final, Robert Alecu, a făcut apel la principii pe care le-a definit drept conservatoare, legate de responsabilitatea în gestionarea finanțelor publice.

„Un stat sănătos nu trăiește din datorie, ci din muncă. Un buget corect nu ascunde costuri în viitor, le asumă în prezent. Să nu lași datorii în urma ta și să nu minți oamenii în față”, a declarat deputatul.

Acesta a mai avertizat că deciziile actuale vor avea consecințe directe asupra populației.

„Românii vor plăti. Dar de data aceasta vor ține minte”, a concluzionat reprezentantul Acțiunii Conservatoare, deputatul Robert Alecu.