Sindicaliştii Romsilva vor ataca în instanţă reorganizarea Regiei

Sindicaliştii Romsilva susţin că, în acest moment, activitatea silvicultorilor este pusă sub semnul incertitudinii din cauza lipsei unor prevederi clare, iar şefii direcţiilor regionale nu îşi pot asuma semnarea diferitelor acte.

Reorganizarea teritorială a Romsilva atrage o serie de nemulțumiri în rândul angajaților. Spre exemplu, în prezent, modul de funcționare a noilor direcții formate ridică numeroase semne de întrebare. Explică Silviu Geană, liderul federației Silva.

Silviu Geană: Nu s-a spus clar că din 41 de direcții silvice județene urmează să fie desființate toate, cum trebuia scris, iar ulterior, din cele 41 desființate, se înființează 19 direcții silvice, care vor cuprinde, conține direcțiile silvice desființate. Avem direcțiile regionale, cele 19, care, în teorie, trebuie să funcționeze, dar ele nu au fost înființate, și avem în continuare direcțiile silvice județene, care n-au fost desființate până în momentul de față. Și de aceea, de aici vine și incertitudinea și temerea directorilor direcțiilor silvice, nu doar a lor, să își pună semnătura pe documentele firești. În plus, se schimbă angajatorii, pentru că, dacă până acum o direcție silvică funcționa pe județ, din două sau din trei județe s-a făcut o singură direcție regională.

În plus, acesta consideră că se impune atacarea hotărârii de guvern în instanță, mai ales din cauza unor vicii de procedură existente.

Silviu Geană: Din cele 26 de argumente juridice venite de la Ministerul Justiției, n-a fost preluat și integrat niciunul. Drept dovadă, ministrul justiției nici nu apare ca semnatar pe hotărârea de guvern publicată în Monitorul Oficial.

În plus, sindicaliştii acuză nerespectarea paşilor procedurali reglementaţi de legea dialogului social şi anunţă că, până la deschiderea unei acţiuni în instanţă vor depune o plângere prealabilă la guvern şi la Ministerul Mediului.