Trezoreria SUA pregătește o monedă de aur cu imaginea președintelui Trump

O comisie de omologare estetică a clădirilor și obiectelor publice a dat undă verde pentru iconografia unei monede comemorative din aur, cu efigia lui Donald Trump, care urmează să fie bătută cu ocazia aniversării a 250 de ani de la înființarea Statelor Unite.

Trezoreria americană a confirmat votul favorabil al Comisiei de Arte Frumoase, ai cărei membri au fost numiți în întregime de Donald Trump. După ce au fost analizate mai multe variante de design, comisia a aprobat un model care îl reprezintă pe președintele american: în picioare, cu pumnii strânși și sprijinit de birou, cu o expresie hotărâtă. Pe revers, moneda de colecție prezintă un vultur, simbol al Statelor Unite, conform unui document publicat de comisie.

Prețul de vânzare al monedei nu a fost anunțat încă, dar obiecte similare sunt comercializate la peste 1.000 de dolari de către Monetăria Statelor Unite.

„Pe măsură ce ne apropiem de cea de-a 250-a aniversare, suntem încântați să pregătim monede care simbolizează spiritul țării noastre și democrația noastră”, a declarat trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach, într-o declarație transmisă AFP.

„Nu există un portret mai emblematic pentru aceste monede decât al președintelui nostru Donald Trump”, a mai spus el. Acesta a reamintit că sunt în analiză și alte două monede, una de un dolar și alta de o uncie de aur (aproximativ 31 de grame).