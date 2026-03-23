70.000 de angajați din școli și universități ar putea fi tăiați de pe lista beneficiarilor de prime de carieră didactică!

Guvernul Bolojan pregătește o nouă lovitură pentru Educație, potrivit Edupedu. Analiza bugetului pe 2026 pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) scoate la iveală că pentru anul acesta sunt prevăzute plăți în valoare de 403.088.000 lei pentru acordarea primei de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar și a primei de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat. Un calcul făcut aproximativ 70.000 de angajați din școli și universități ar putea fi tăiați de pe lista beneficiarilor de prime, în timp ce banii promiși pentru anul 2025 par să fi fost șterși complet din calculele oficiale.

Documentele oficiale aprobate în Parlament conțin cifre contradictorii care indică o reducere drastică a numărului de beneficiari. Diferența de 70.000 de persoane corespunde, în mare măsură, personalului nedidactic. Este vorba despre angajații esențiali pentru funcționarea școlilor: îngrijitori, bucătari, paznici, șoferi, fochiști sau magazineri. Deși legea actuală le acordă o primă de carieră profesională de 500 de lei, datele bugetare sugerează că aceștia vor fi excluși, fiindcă autoritățile preferă să direcționeze fondurile europene exclusiv către profesori.

Această discrepanță apare în contextul în care, în ultimele săptămâni, toate declarațiile publice ale autorităților și anunțurile Comisiei Europene s-au referit exclusiv la prima de carieră didactică pentru profesori, nu și la prima de carieră profesională pentru personalul administrativ. De exemplu, vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat că 220.000 de profesioniști din educație vor primi câte 1.500 de lei din fonduri europene, fără a menționa personalul nedidactic.