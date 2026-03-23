International

A murit fostul premier francez Lionel Jospin!

0

Fostul premier francez Lionel Jospin a decedat, la vârsta de 88 de ani, a anunțat luni familia politicianului pentru AFP.

Fostul prim-ministru socialist francez Lionel Jospin a decedat la vârsta de 88 de ani, a anunţat postul de televiziune BFMTV.

Decesul a fost confirmat pentru AFP de către familia fostului premier. El spusese că a fost supus unei „operații serioase” în ianuarie, fără a oferi detalii.

Lionel Jospin a fost şef al guvernului în timpul preşedintelui de centru-dreapta Jacques Chirac, între 1997 şi 2002, în timpul „coabitării”, un termen folosit în Franţa atunci când preşedintele şi prim-ministrul provin din tabere opuse.

Fostul premier a fost în vizită oficială în România în 2001, în timpul guvernării Năstase, exprimându-şi sprijinul pentru aderarea Bucureştiului la UE şi NATO.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.