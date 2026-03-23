A murit fostul premier francez Lionel Jospin!
Fostul premier francez Lionel Jospin a decedat, la vârsta de 88 de ani, a anunțat luni familia politicianului pentru AFP.
Lionel Jospin a fost şef al guvernului în timpul preşedintelui de centru-dreapta Jacques Chirac, între 1997 şi 2002, în timpul „coabitării”, un termen folosit în Franţa atunci când preşedintele şi prim-ministrul provin din tabere opuse.
Fostul premier a fost în vizită oficială în România în 2001, în timpul guvernării Năstase, exprimându-şi sprijinul pentru aderarea Bucureştiului la UE şi NATO.