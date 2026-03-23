Deputatul Sebastian Burduja, mesaj tranșant: „Future Romania vine, între 17-19 aprilie, la Timișoara și reprezintă o oportunitate excepțională pentru tinerii și profesioniștii care doresc să facă diferența în spațiul public!”

Liderul PNL București, Sebastian Burduja, a precizat că Future Romania vine la Timișoara în perioada 17-19 aprilie 2026 și reprezintă o oportunitate excepțională pentru tinerii și profesioniștii din oraș și regiune care doresc să facă diferența în spațiul public.

Ce este Future Romania?

Potrivit lui Burduja, este singura academie bilingvă (română–engleză) de leadership public din România, conectată la rețele academice și instituționale internaționale de top. Timp de 3 zile intensive, participanții lucrează cu experți, practicieni cu rezultate demonstrate și lectori internaționali, prin prelegeri interactive, workshopuri practice, simulări și exerciții cu miză reală.

Cursurile sunt integral gratuite. În schimb, selecția este extrem de competitivă: dosarul de candidatură, interviul și evaluarea personală asigură că fiecare participant este cu adevărat pregătit și motivat să contribuie.

„Timișoara are oameni valoroși. Future Romania îi echipează cu instrumentele necesare pentru a deveni liderii pe care România îi merită!”, a mai spus deputatul liberal.

Inscrierea se face online, iar termenul limită este 30 martie: https://inscrieri.futureromania.ro/formular