Gheorghe Mărmureanu, anunț-șoc despre data viitorului mare cutremur care va devasta România!

Două cutremure au fost înregistrate luni dimineața în România. La doar trei minute distanță, seismele au avut loc în județele Buzău și Argeș.

Primul cutremur a fost înregistrat la ora 6.52. Acesta s-a produs în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, în județul Argeș. Cutremurul a avut magnitudinea 2,1 și s-a produs la adâncimea de 5,1 kilometri.

După doar trei minute, la ora 6.55, un alt seism a fost înregistrat în județul Buzău. Acesta a avut magnitudinea 2,9 și a avut loc la adâncimea de 144,2 kilometri.

Directorul onorific al Institutului Naţional de Fizica Pământului (INFP), Gheorghe Mărmureanu, a declarat, miercuri, că, din analizele şi cercetările sale, următorul mare cutremur care se va produce în România va fi în anul 2040 sau în perioada 2077 – 2078. În schimb, directorul INFP, Constantin Ionescu, susţine că nu se pot face astfel de estimări, dar afirmă că seismele înregistrate în ultimele zile sunt normale pentru zona Vrancea.

Potrivit directorului onorific al INFP, Gheorghe Mărmureanu, seismele produse în zona Vrancea în ultimele zile nu trebuie să îngrijoreze populaţia pentru că nu vor fi urmate de un seism mare, care s-ar putea produce, în opinia sa abia, peste câteva zeci de  ani.

”Viitorul mare cutremur va fi în 2040, după analize făcute de peste o mie de ani. Aceasta e prima variantă, iar a doua variantă e ca un cutremur mare să fie în 2077 sau 2078”, a spus Mărmureanu.

Citește și
Eveniment

Minerii din Valea Jiului vin la București!

Eveniment

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, vede brățările electronice soluția depopulării…

Business

Importurile de gaze în România, creștere „explozivă” în ianuarie 2026!

Business

Alarmant: Alimentele se vor scumpi pe fondul costurilor ridicate cu energia şi…

