Minerii din Valea Jiului vin la București!

Minerii din Valea Jiului protestează nemulțumiți de anunțul concedierilor colective. Ei au anunțat, de asemenea, că vor muta manifestațiile în Capitală.

Angajații Complexului Energetic Oltenia, care riscă să rămână fără un loc de muncă începând cu data de 1 aprilie, își strigă nemulțumirile în stradă.

Pe 24 martie, minerii din județul Gorj au anunțat că vor fi prezenți la București. Aproximativ 1.000 de persoane vor protesta marți, în Capitală, între orele 12 și 17, în alveola centrala din fața clădirii Guvernului, în speranța că guvernanții îi vor ajuta și nu îi vor lăsa fără locuri de muncă. Minerii din județul Gorj spun că majoritatea s-au întors din străinătate din dorința de a munci în țară, însă acum sunt în situația în care riscă să rămână din nou fără un loc de muncă.

Minerii din județul Gorj sunt hotărâți să ducă protestele până când cineva le va da un răspuns. Sunt 1.500 de persoane care de la 1 aprilie vor fi disponibilizate, iar de la data de 1 mai alte 300 de persoane o să fie date afară.