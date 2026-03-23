Ministrul Justiției, Radu Marinescu, vede brățările electronice soluția depopulării penitenciarelor!

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, vede în brățările electronice soluția pentru a scoate treptat deținuții din celule și a-i duce înapoi în comunitate, sub monitorizare, într-un sistem penitenciar deja sufocat de supraaglomerare și investiții întârziate în noi închisori.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit în emisiunea OFF The Record de la Mediafax despre provocările sistemului penitenciar din România, atrăgând atenția asupra posibilității ca anumiți infractori să fie eliberați cu brățară electronică pentru reintegrarea în societate.

Radu Marinescu susține că scopul închisorii nu este ca omul să rămână în detenție pentru totdeauna, ci să se reeduce și să se reintegreze în societate, motiv pentru care ar putea fi abordată o astfel de soluție.

„Trecem de la regimuri mai stricte la cele mai ușoare și apoi permitem revenirea în familie, dar aceste persoane trebuie monitorizate. Brățările electronice reduc riscul ca deținuții să dispară și oferă o alertă imediată dacă sunt scoase”, explică ministrul.

Acesta atrage atenția că România se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra penitenciarelor, unde sunt mai mulți deținuți decât locuri.

„Avem aproape 24.000 de deținuți și doar 23.000 de locuri. De aceea construim două penitenciare noi, la Unguriu și Berceni, fiecare cu aproximativ 1.000 de locuri, cu finanțare printr-un împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Proiectele sunt de la 2020, dar execuția este încă la 13–15%”, a precizat Marinescu.

El a mai subliniat că finalizarea lucrărilor este destul de grea fără fonduri suplimentare, blocate acum din cauza măsurilor de austeritate.

„Ne mai rămân doi ani pentru a realiza 80% din lucrări, ceea ce este foarte complicat. Am pledat ferm pentru alocarea fondurilor necesare anul acesta, dar, din păcate, încă nu avem tot ce trebuie.”

În final, el a explicat că brățările electronice și noile penitenciare ce se construiesc sunt numai o parte dintr-o strategie mai largă de reintegrare.

„Fără implicarea mediului privat și fără un sistem de monitorizare eficient, deciziile vor rămâne subiective și nu vor reflecta realitatea celor pe care vrem să îi sprijinim”, mai punctează Radu Marinescu.