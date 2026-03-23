Mircea Lucescu, modificări de lot, pe ultima sută de metri, înaintea barajului cu Turcia!

Mircea Lucescu a anunțat o schimbare de ultim moment în lotul naționalei României înaintea barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial cu Turcia, după ce portarul Mihai Popa s-a accidentat și nu va putea face deplasarea la Istanbul.

Selecționerul Mircea Lucescu face o schimbare a lotului pentru barajul cu Turcia la numai o zi de la anunțul oficial al acestuia. După ce Mihai Popa, portarul convocat de la CFR Cluj, a suferit o accidentare care nu îi mai permite să se prezinte la echipă, în locul acestuia a fost chemat goalkeeperul Cătălin Căbuz de la FC Argeș.

Inițial, printre goalkeeperii chemați la lot se numărau Ionuț Radu, Mihai Popa și Marian Aioani. Cel din urmă a jucat integral în victoria CFR Cluj cu Rapid (1-0), însă s-a accidentat la gambă și nu va putea face deplasarea la Istanbul.

„Modificare în lotul României pentru meciurile din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial! Mihai Popa s-a prezentat la lot cu o problemă musculară, iar staff-ul medical a hotărât că nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, de la FC Argeș”, a fost comunicatul emis de FRF.

Cătălin Căbuz are o cotă de piață de 850.000 de euro, potrivit Transfermarkt. El a jucat 29 de meciuri în acest sezon de SuperLigă, primind 39 de goluri și având 5 jocuri fără gol încasat.

