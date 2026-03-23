Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene îl ironizează pe președintele Trump!

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Ebrahim Zolfaghari, a transmis duminică un mesaj video în care l-a ironizat direct pe președintele american Donald Trump.

În înregistrare, acesta a spus: „Hei, Trump, ești concediat. Cunoști această propoziție. Îți mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni.”

Ebrahim Zolfaghari este purtătorul de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, comandamentul militar responsabil de coordonarea operațiunilor comune dintre Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice și armata regulată a Iranului.

Expresia „Ești concediat” este asociată cu Donald Trump din perioada în care a fost gazda emisiunii „The Apprentice”, unde o folosea frecvent. De asemenea, formularea „Îți mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni” este utilizată de Trump în comunicările sale publice, inclusiv pe platforma Truth Social, conform presei străine.