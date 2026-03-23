Românii din Diaspora pot accesa credite ipotecare de până la 2 milioane de lei, prin Libra Intenet Bank, pentru achiziția de locuințe în țară

Libra Internet Bank oferă românilor din Diaspora posibilitatea de a achiziționa locuințe în țară printr-un credit ipotecar special conceput pentru persoanele care încasează venituri în străinătate. Sunt eligibile veniturile salariale, inclusiv cele obținute ca angajat al propriei firme, PFA sau “self-employed”, iar datorită procesului de aplicare online, clienții trebuie să vină în țară doar pentru semnarea contractului de credit.

Valoarea maximă a creditului ipotecar destinat românilor din Diaspora pentru achiziția de locuințe în țară este de 2 milioane de lei, iar clienții pot alege dobânda variabilă (începând cu 2,5% + IRCC) sau fixă în primii 3 ani (7,84%). Avansul este de minimum 20% din prețul de achiziție.

Solicitanții trebuie să încaseze venituri într-unul dintre statele UE, Marea Britanie, SUA, Canada, Elveția, Israel, Norvegia, Islanda sau Liechtenstein. De asemenea, trebuie să aibă un contract de muncă pe durată nedeterminată și minimum 6 luni vechime la actualul loc de muncă.

Odată aprobat creditul, clienții din Diaspora ai Libra Internet Bank au la dispoziție 6 luni pentru a găsi locuința pe care vor să o achiziționeze.

„Știm că mulți dintre românii din Diaspora vor să-și achiziționeze o locuință în țară, fie pentru a reveni în România, ca investiție sau pentru cei apropiați. De aceea, Libra Internet Bank are un proces online de aplicare pentru creditul ipotecar cu venituri din străinătate, care să elimine distanța geografică față de țară. Practic, experiența este similară cu cea a unui client din România care aplică pentru un credit ipotecar”, a declarat Corneliu Toma, Director Divizia Retail Libra Internet Bank.

Prin intermediul unei platforme dedicate, Libra Internet Bank oferă românilor din Diaspora și alte soluții financiare eficiente: deschiderea online a unui cont bancar în doar 30 de minute, card Gold în Euro și o aplicație de mobile banking cu funcționalități utile: plăți în toate valutele, schimburi valutare, posibilitatea de a constitui depozite și conturi de economii.

