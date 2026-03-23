International

Trump amână cu cinci zile atacurile asupra infrastructurii energetice din Teheran!

0

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni că, în urma discuțiilor cu Iranul, a decis să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice din Teheran timp de 5 zile.

„Am plăcerea să vă informez că Statele Unite ale Americii și Iranul au purtat, în ultimele două zile, discuții foarte constructive și fructuoase cu privire la o soluționare completă și definitivă a conflictului dintre noi din Orientul Mijlociu.

AVÂND ÎN VEDERE TONUL ȘI CARACTERUL ACESTOR DISCUȚII APROFUNDATE, DETALIATE ȘI CONSTRUCTIVE, CARE VOR CONTINUA PE PARCURSUL SĂPTĂMÂNII, AM DAT INSTRUCȚIUNI DEPARTAMENTULUI DE RĂZBOI SĂ AMÂNE TOATE ATACURILE MILITARE ÎMPOTRIVA CENTRALELOR ELECTRICE ȘI A INFRASTRUCTURII ENERGETICE IRANIENE PENTRU O PERIOADĂ DE CINCI ZILE, SUB REZERVA SUCCESULUI ÎNTÂLNIRILOR ȘI DISCUȚIILOR ÎN CURS.

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ ACESTEI CHESTIUNI!

