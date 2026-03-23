Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: „Rata anuală a inflației va reveni pe o traiectorie descendentă mai clară abia în a doua jumătate a anului!”

Rata anuală a inflației va reveni pe o traiectorie descendentă mai clară abia în a doua jumătate a anului, a declarat viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, la conferința „Tendințe Economice 2026”. Acesta a subliniat că inflația rămâne la niveluri ridicate, iar scăderea ei va necesita timp și măsuri economice atent calibrate.

„Din perspectiva obiectivelor BNR, evoluţiile recente arată faptul că inflaţia continuă să persiste la niveluri înalte. Componentele mai sensibile la şocurile recente sunt cele exogene, în speţă combustibilii şi alimentele neprocesate. În contextul războiului şi al blocajelor pe rutele de transport şi de aprovizionare, aşteptările inflaţioniste sunt, din păcate, intens reactivate. Anticipăm că rata anuală a inflaţiei headline va reintra pe o traiectorie descendentă mai clară abia în a doua jumătate a anului, însă revenirea în cadrul ţintei necesită, în continuare, timp şi prudenţă în calibrarea politicilor economice”, a declarat Marinescu.

Viceguvernatorul BNR a atras atenția că procesul de reducere a inflației nu va fi liniar și că deciziile privind dobânzile trebuie luate cu prudență.

„În condiţiile actuale, dezinflaţia nu mai poate fi uşor anticipată sau să intervină ca proces uniform şi liniar. Politica monetară trebuie să reacţioneze la factorii fundamentali ai inflaţiei, nu la fluctuaţii tranzitorii. În prezent, politica monetară se confruntă cu provocarea esenţială de a evita să pună sare pe rană prin creşterea ratei dobânzii de referinţă în pofida unor puseuri inflaţioniste, dar şi de a evita să pună gaz pe foc într-un context financiar dominat de riscuri multe”, a afirmat Marinescu.

Cosmin Marinescu a subliniat că este necesară continuarea consolidării bugetare, dar acest proces depinde de stabilitate politică și decizii coerente.

„Este imperativ să continuăm consolidarea bugetară, obiectiv care cere, printre altele, stabilitate politică şi consecvenţă de decizii. Din păcate, însă, chiar şi aceste cerinţe par supuse volatilităţii, dacă ne referim, de exemplu, la atmosfera tensionată care a însoţit aprobarea bugetului în Parlament cu doar câteva zile în urmă. În vremuri complicate, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, asemenea tensiuni şi nelinişti se traduc direct în costuri financiare, se traduc în creşterea dobânzilor la care ne împrumutăm, dar şi în presiuni sporite asupra cursului valutar, iar aceste efecte ajung să se cifreze uneori în sume de ordinul miliardelor de euro pe care, bineînţeles, trebuie să le evităm.