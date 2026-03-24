Federația Silva cere revocarea urgentă a proiectului reorganizării Romsilva: “Această hotărâre a fost adoptată cu încălcarea gravă a legii și fără respectarea principiilor privind dialogul social!”

Federația SILVA a depus plângere prealabilă la Guvernul României și la Ministerul Mediului pentru revocarea HG nr.123/2026 privind reorganizarea Romsilva.

Potrivit Federației Silva, această hotărâre a fost adoptată cu încălcarea gravă a legii și fără respectarea principiilor privind dialogul social:

-Proiectul a fost modificat succesiv, în mai multe variante, fără consultarea partenerilor sociali;

-Avizele au fost date pe forme diferite ale actului normativ, ceea ce echivalează cu lipsa unei avizări reale;

-Observațiile Ministerului Justiției și ale instituțiilor avizatoare au fost ignorate;

-Nu există nici un studiu de impact și nici o fundamentare economică pentru acest experiment;

-Actul normativ creează blocaje instituționale și incertitudine pentru salariați;

În plus, mai susțin silvicultorii, „reforma” adoptată de Guvern, la presiunea Ministerului Mediului, aduce o serie de riscuri serioase privind administrarea durabilă a fondului forestier, funcționarea Romsilva și stabilitatea locurilor de muncă.

Aceasta nu este reformă. Este 𝗵𝗮𝗼𝘀 𝗹𝗲𝗴𝗶𝗳𝗲𝗿𝗮𝘁, au avertizat sindicaliștii.

Astfel, FEDERAȚIA SILVA solicită 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗛𝗚 𝗻𝗿. 𝟭𝟮𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟲 și reluarea procesului legislativ de reorganizare la Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, cu respectarea principiilor legalității, transparenței și dialogului social.

Pădurile României nu trebuie sacrificate pentru experimente administrative, a mai spus președintele Federației Silva, Silviu Geană.