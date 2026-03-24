Harry Ramsden’s, brand britanic celebru pentru fish & chips, se deschide la ParkLake București pe 26 martie

Harry Ramsden’s, unul dintre cele mai cunoscute branduri britanice de fish & chips, intră pe piața din România și își deschide prima locație în București, la ParkLake Shopping Center, joi, 26 martie, în zona food court (Nivelul 1, vizavi de cinema). Evenimentul de deschidere începe la ora 13:00.

Restaurantul aduce în România preparatul iconic din UK – pește alb în crustă crocantă (batter) și cartofi prăjiți groși, pregătiți proaspăt. Preparatul poate fi completat cu opțiuni populare în Marea Britanie, precum sos curry sau piure de mazăre, iar pentru gustul autentic este adesea asezonat cu sare și oțet.

Cu ocazia deschiderii, brandul pregătește oferte speciale, surprize și premii. În plus, primii 50 de clienți vor putea cumpăra o porție de fish & chips la prețul special de 5 lei – o ocazie de a încerca una dintre cele mai iubite mâncăruri britanice.

Intrarea pe piața din România are loc prin parteneriatul cu operatorul local Horecagroup SRL, care anunță planuri de extindere, inclusiv o a doua locație în București în 2026.

James Fleming, Chief Executive Officer, Harry Ramsden’s Group, a declarat:

„România pare un pas firesc pentru Harry Ramsden’s. Bucureștiul este un oraș cu un apetit real pentru experiențe culinare autentice și suntem încrezători că publicul din România va îmbrățișa fish and chips, așa cum au făcut-o deja atât de mulți oameni din întreaga lume. Nu este vorba doar despre deschiderea unui restaurant, ci despre a împărtăși aproape un secol de cultură culinară britanică – și suntem mai entuziasmați ca niciodată să facem acest lucru aici.”

Iulian Bolnavu, Chief Executive Officer, Horecagroup SRL, a declarat:

„Suntem mândri că aducem Harry Ramsden’s în România și că deschidem prima locație la ParkLake. Credem că publicul din România va aprecia calitatea, gustul și tradiția din spatele brandului – iar fish and chips nu este doar un preparat în UK, ci o experiență. Această deschidere a fost posibilă datorită implicării și sprijinului tuturor partenerilor din proiect, cărora le mulțumim pentru colaborare.”

Despre Harry Ramsden’s

Harry Ramsden’s este locul de origine al celui mai faimos fish & chips din lume, servind generații întregi încă din 1928. Înrădăcinat în tradiția britanică și recunoscut pentru calitatea fără compromisuri, brandul este ghidat de misiunea de a aduce un clasic britanic autentic pe piețele internaționale. Harry Ramsden’s continuă să evolueze prin operațiuni inovatoare, dezvoltarea constantă a meniului, parteneriate strategice și o atenție permanentă acordată experienței clienților.

