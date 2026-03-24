Niciun vis nu este prea mare, atunci când ești o pisicuță. Weekendul acesta, la București, un astfel de vis a devenit realitate!
S-a încheiat o nouă ediție de succes a Salonului Felin Internațional SofistiCAT, un eveniment care a confirmat încă o dată poziția României pe harta marilor competiții feline ale lumii.
După un weekend spectaculos, în care cele mai frumoase pisici din România și Europa au urcat pe „covorul roșu”, evenimentul a primit o recunoaștere internațională de top.
Popularitatea și amploarea mediatică a evenimentului au atras și jurnaliștii Associated Press, prezenți la București pentru a documenta SofistiCAT direct de la fața locului, printr-un material distribuit la nivel global, consacrând evenimentul drept „Oscarul lumii feline”.
Ziua de sâmbătă a adus România în prim-plan, două pisici românești au ajuns în marea finală Best of Best:
Norvegiana de Pădure Umbria — Best of Best III
Devon Rex Galatea, o veterană de 11 ani, cu un palmares impresionant — Best of Best IV
Un moment care ne arată că excelența nu are vârstă.
Ziua de duminică a demonstrat însă că viitorul este deja aici — și că niciun vis nu este prea mare, atunci când ești o pisicuță.
Un nou star s-a născut sub luminile „Oscarurilor feline”:
Marie, o micuță British Shorthair silver de doar 7 luni, a spulberat competiția și a fost votată Best of Best I.
O altă surpriză a fost revenirea pe scena din România a unei pisici siameze, motănelul Cyryl, care a câștigat Best of Best II.
Ca întotdeauna, evenimentul a avut și o latură profund emoționantă.
Pentru că iubim și ajutăm toate pisicile, majoritatea celor salvate și aduse la eveniment de organizațiile prezente au câștigat cel mai important trofeu: o casă, alături de o familie iubitoare.
La SofistiCAT, pasiunea pentru pisici construiește o comunitate.
Ne revedem la următoarea ediție:
26–27 septembrie, Sala Palatului