Parc auto învechit și fraude tot mai multe: dificultățile transparenței pieței auto second-hand din România

Consumatorii români pierd anual aproximativ 131 de milioane de euro din cauza fraudelor legate de kilometraj potrivit unui studiu detaliat realizat de compania de date din domeniul auto carVertical. Cea de-a patra ediție anuală a analizei Indicelui de Transparență, care a analizat milioane de înregistrări de vehicule, evidențiază o scădere a transparenței pieței, determinată de un „blocaj de date” în ceea ce privește autoturismele importate, care reprezintă peste 60% din piață și au o probabilitate de 1,5 ori mai mare de a avea kilometrajul modificat.

Transparența este în declin: fraudele legate de kilometraj se agravează pe măsură ce parcul auto se învechește

Analiza prezintă o imagine îngrijorătoare a pieței auto second-hand din România. Conform celui mai recent Indice de Transparență, care evaluează starea generală a pieței, România se clasează pe locul 22 din 25 de țări studiate, consolidându-și poziția printre cele mai puțin transparente.

Studiul relevă că falsificarea kilometrajului rămâne o problemă persistentă. În 2025, 7,5% din totalul vehiculelor verificate aveau kilometrajul modificat – o creștere semnificativă față de cele 6,9% înregistrate în 2024. Această tendință este agravată de învechirea constantă a parcului auto. Vârsta medie a vehiculelor second-hand verificate pe platformă a crescut de la 9,4 la 10,2 ani pe parcursul ultimilor ani, iar 60,7% dintre acestea au fost importate din străinătate. Istoricul daunelor rămâne, de asemenea, o problemă constantă: aproape șase din zece mașini (58,2%) având înregistrate daune anterioare, cu o valoare medie a daunelor de 16.589 lei.

Cifrele actuale, bazate pe cele mai recente date, reflectă deja o tendință, întrucât există puține indicii că condițiile de piață pentru cumpărători se vor îmbunătăți în viitorul apropiat. Prognozele pentru începutul anului 2026 sugerează că rata mașinilor cu kilometraj falsificat este de așteptat să crească în continuare până la 8,2%, ceea ce ar marca un maxim al ultimilor patru ani. Se prevede, de asemenea, că vârsta medie a vehiculelor va crește la 10,7 ani, ceea ce indică faptul că provocările cu care se confruntă cumpărătorii români sunt pe cale să se intensifice.

Deși devin tot mai populare, vehiculele electrice ascund anumite riscuri

Studiul evidențiază o tendință ascendentă constantă, ponderea vehiculelor electrice în totalul verificărilor de istoric crescând de peste opt ori, de la doar 0,16% în 2021 la 1,32% în 2026.

Această creștere a adus și o schimbare semnificativă în preferințele de brand ale cumpărătorilor. Acum cinci ani, Volkswagen era cea mai populară marcă de vehicule electrice verificate (cu o pondere de 27,9%). Astăzi, ponderea sa a scăzut la doar 4,8%, în timp ce Tesla a preluat conducerea, crescând de la 24,1% la 41,8% din mașinile electrice verificate.

Remarcabil, pe măsură ce vehiculele electrice devin mai avansate, ele devin și mai sigure împotriva fraudei. Datele arată că rata de falsificare a kilometrajului pentru vehiculele electrice a scăzut drastic de la 8,7% în 2021 la doar 1,9% în 2026.

„Deși modificarea kilometrajului unei mașini electrice moderne, precum o Tesla, ar putea fi foarte dificilă, hibridele mai vechi sunt o țintă principală pentru manipulare. Cumpărătorii sunt atrași de caracteristicile ecologice, dar adesea trec cu vederea faptul că acestea implică sisteme complexe. Pentru a satisface așteptările pieței privind un kilometraj mai mic, vânzătorii efectuează modificări extreme ale kilometrajului la aceste vehicule, ceea ce poate ascunde o uzură semnificativă a bateriei și a motorului”, explică Matas Buzelis, expert în piața auto la carVertical.

În plus, analiza arată că costul mediu al daunelor pentru vehiculele electrice a crescut la aproximativ 26.477 lei, indicând o tendință clară a cumpărătorilor de a opta pentru modele din segmentul premium de la branduri precum Mercedes-Benz, Audi și BMW, care sunt mai complexe și mai costisitoare de reparat dacă au un istoric ascuns.

Mașinile importate în România au o probabilitate de 1,5 ori mai mare de a avea kilometrajul modificat

Studiul identifică lipsa de transparență a datelor la nivel transfrontalier drept principalul factor care favorizează frauda. Având în vedere că 60,7% din totalul mașinilor second-hand din România sunt importate, istoricul întreținerii acestora se pierde adesea la graniță. Conform datelor carVertical, acest lucru face ca ele să fie de 1,5 ori mai susceptibile de a avea kilometrajul modificat decât mașinile utilizate doar pe plan local.

Lipsa de transparență are o consecință financiară directă. În România, cumpărătorii plătesc în plus cu o medie de 14,5% atunci când achiziționează o mașină cu kilometrajul modificat, aproape o șesime din valoarea reală a mașinii.

De exemplu, un BMW Seria 3 din 2014 cu un kilometraj real de 160.000 de kilometri ar putea fi prezentat unui cumpărător ca având doar 100.000 de kilometri. Această reducere cu 60.000 de kilometri crește artificial prețul mașinii cu 14,5%, determinând cumpărătorul să plătească în mod neștiut mult mai mult pentru un vehicul cu o uzură mult mai mare decât cea declarată.

„Cumpărătorii asociază kilometrajul redus cu o valoare ridicată a mașinii, iar vânzătorii manipulează această percepție pentru a justifica un preț mai mare. Plățile excesive inițiale reprezintă doar o parte a ecuației financiare. Costurile mai semnificative provin ulterior din reparațiile costisitoare ale motorului, suspensiei și ale altor componente importante, care sunt o consecință directă a nivelului real, nedeclarat, de utilizare a vehiculului”, adaugă Matas Buzelis, expertul în piața auto al carVertical.

Atunci când aceste pierderi individuale sunt adunate la nivelul întregii piețe, studiul relevă că economia românească pierde aproximativ 131,6 milioane de euro (date din 2025) anual doar din cauza falsificărilor de kilometraj.

Metodologie

Studiul carVertical a analizat rapoartele privind istoricul vehiculelor electrice achiziționate de utilizatorii companiei în perioada ianuarie 2021 – martie 2026

Indicele de Transparență carVertical a analizat rapoartele privind istoricul vehiculelor achiziționate de clienți în perioada septembrie 2023 – august 2025. Pentru proiecția indicelui din 2026, datele au fost obținute din rapoarte generate între septembrie 2025 și martie 2026. Indicele de Transparență se bazează pe șase indicatori: procentul de mașini cu kilometraj falsificat; valoarea medie a kilometrajului falsificat; procentul de vehicule avariate; valoarea medie a daunelor; ponderea mașinilor second-hand importate; vechimea medie a mașinilor verificate. Studiul complet și metodologia pot fi consultate pe: https://www.carvertical.com/en/transparency-index

carVertical își desfășoară activitatea în 37 de țări și colectează date din peste 1000 de baze de date globale, precum cele ale autorităților, registrelor naționale/statale, instituțiilor financiare și anunțurilor de vânzare. Prin prelucrarea a milioane de rapoarte privind istoricul vehiculelor în fiecare an, compania poate oferi tendințe, previziuni detaliate și informații exclusive despre piața mașinilor second-hand.