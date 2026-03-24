Patru din cinci medici veterinari solicită sprijin pentru bunăstarea și sănătatea mintală, potrivit unui nou studiu inițiat de Purina® PRO PLAN®

Purina® PRO PLAN® lansează la nivel european inițiativa „Thank You Vets” – „Mulțumim, medici veterinari” pentru a sprijini medicii în fața provocărilor apărute în profesia lor, având în vedere că 71% dintre veterinari se gândesc să renunțe la profesie pe motiv de stres.

Cel mai recent studiu(1) realizat de Purina® PRO PLAN® a arătat că există o nevoie stringentă de mai multă implicare și susținere a profesioniștilor din domeniul veterinar, aproape patru din cinci (78%) profesioniști veterinari din Italia, Franța și Portugalia ar aprecia un sprijin suplimentar pentru sănătatea lor mintală.

În ultimii ani, numărul animalelor de companie a crescut la nivel european, ceea ce pune presiune pe practica medicală veterinară. Între 2021 și 2024, populația de animale de companie din Europa a crescut cu 35 de milioane(2). Această creștere echivalează cu o creștere medie de 100 de animale de companie în plus per veterinar în întreaga Europă, ducând capacitatea de reziliență la limită. Cu toate acestea, în ciuda acestor provocări, profesia își păstrează un puternic simț vocațional: 76% dintre veterinari încă se bucură de meseria lor, iar 92% ar recomanda în continuare tinerilor o carieră în medicină veterinară.

Purina® PRO PLAN® susține conștientizarea, promovarea schimbărilor pozitive și urmărește să contribuie la soluții pe termen lung care să îmbunătățească și să protejeze profesia veterinară. Prin urmare, pe 4 martie, au fost prezentate principalele concluzii ale studiului și s-au discutat posibile soluții în cadrul conferinței „Sănătatea mintală a medicilor veterinari: o piatră de temelie a conceptului One Health”, organizată la Parlamentul European de către Emmanouil Fragkos, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (SANT). În cadrul conferinței, medici veterinari, factori de decizie, educatori și parteneri din industrie s-au reunit pentru a discuta și a contribui la promovarea unei schimbări semnificative pentru cei care își dedică viața îngrijirii animalelor de companie.

Rezultatele studiului prezintă o imagine a unei profesii supuse unei presiuni tot mai mari:

78% declară că sunt în căutarea unui sprijin legat de sănătatea mintală și starea de bine;

71% au declarat că s-au gândit să se retragă din profesie din cauza stresului;

76% au declarat că le este greu să gestioneze cerințele emoționale ale profesiei;

57% au declarat că au observat o creștere a presiunii în meseria lor în ultimii doi ani.

Purina® PRO PLAN® are ca obiectiv informarea publicului cu privire la amploarea problemei și aportul la soluționarea acesteia, motiv pentru care a lansat inițiativa „Thank You Vets” (Mulțumim, medici veterinari), dedicată recunoașterii și valorificării eforturilor remarcabile depuse de profesioniștii din domeniul sănătății veterinare din întreaga Europă. Prin parteneriate cu asociații importante precum OMV (Ordem dos Médicos Veterinários) din Portugalia și ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) din Italia, și cu diferiți experți locali în sănătate mintală, Purina® PRO PLAN® oferă resurse și sprijin emoțional pentru îmbunătățirea vieții profesionale de zi cu zi și ajută veterinarii să se simtă cu adevărat apreciați.

În centrul campaniei se află Purina® Vet Center, o platformă digitală care oferă o serie de resurse gratuite și acreditate. Dezvoltată în parteneriat cu experți de renume în sănătate mintală și asociații veterinare, platforma oferă instrumente și strategii pentru reziliență emoțională, gestionarea stresului și mindfulness, special concepute pentru această profesie. Platforma este disponibilă la adresa www.vet-center.eu/thank-you-vets.

Studiul a evidențiat, de asemenea, că aprecierea din partea proprietarilor de animale de companie este un instrument puternic pentru combaterea acestei presiuni. Dintre medicii veterinari care au primit semne de recunoștință într-o lună obișnuită, un procent remarcabil de 81% au confirmat că acest lucru a avut un impact pozitiv asupra lor. Această constatare stă la baza inițiativei Thank You Vets și a sloganului său, „Vedem grija voastră”.

Diana Bejan, Business Executive Officer Purina Adriatic, Bulgaria, Romania, a declarat: „Profesioniștii din domeniul veterinar sunt baza îngrijirii medicale a animalelor de companie, iar dedicarea lor zilnică merită toată recunoașterea noastră. În ultimii ani, numărul animalelor de companie a crescut și în România, ceea ce pune presiune pe practica medicală veterinară. Este un nivel de presiune fără precedent, care le testează atât reziliența, cât și echilibrul emoțional. Lansarea inițiativei Thank You Vets transmite un mesaj puternic și necesar: bunăstarea medicilor veterinari contează cu adevărat și trebuie să fie o prioritate. Consider că aceasta este o mișcare esențială și pentru România, cu scopul să aducă un plus de ajutor și înțelegere celor care, cu profesionalism și compasiune, au grijă de sănătatea animalelor noastre de companie. Mulțumim medicilor veterinari din România pentru tot efortul pe care îl depun!”

Ana Maria Boncea, Specialist European Dermatologie Veterinară, Diplomat ECVD, recunoscut EBVS®, Președinte SRDV, Co-fondator ArtVetDerm, a declarat: „Într–o lume agitată, plină de presiuni și critici, cineva s–a oprit, a analizat atent și a ales să ne spună un real MULȚUMESC nouă, medicilor veterinari. Purina® PRO PLAN® s-a implicat activ în campania Thank You Vets, a susținut această campanie inclusiv în Parlamentul European și a pregătit o platformă deosebită menită să ajute toți veterinarii care au nevoie de suport. Mulțumim Purina® PRO PLAN® pentru apreciere și ajutor!”

Raluca Mihaela Zvorășteanu, DVM MSc PhD Lector Universitar, Președinte Societatea Română de Chirurgie Orofaciala și Stomatologie Veterinară, a declarat: „Ca medic veterinar, știu câtă responsabilitate și implicare presupune această profesie. Inițiativa Thank You Vets este importantă pentru că recunoaște efortul zilnic al medicilor veterinari și ne reamintește că munca noastră are un impact real asupra bunăstării animalelor și a oamenilor. În același timp, astfel de inițiative ne ridică moralul în momentele de cumpănă și ne reamintesc de momentul profund în care am ales această meserie și de sensul care ne-a ghidat spre ea.”

(1) – Cercetarea realizată de Purina® PRO PLAN® a fost efectuată de Censuswide, pe un eșantion de 654 de medici veterinari, dintre care 254 în Franța, 250 în Italia și 150 în Portugalia. Datele au fost colectate între 14.01.2026 și 19.01.2026. Censuswide este membru al Market Research Society (Societatea de Cercetare de Piață) și respectă codul de conduită MRS și principiile ESOMAR. Censuswide este, de asemenea, membru al British Polling Council (Consiliul Britanic de Sondaje).

(2) – Raportul Federației Veterinarilor din Europa privind deficitul de personal veterinar identifică deficitul de personal ca o problemă urgentă semnalată în cadrul profesiei veterinare într-un număr tot mai mare de țări europene. Raportul menționează o creștere a numărului de proprietari de animale de companie în timpul pandemiei de COVID-19, ceea ce a creat o cerere crescută de servicii de îngrijire a animalelor de companie pe care numărul actual de veterinari îl poate satisface.

Purina® PRO PLAN®, recunoscută la nivel mondial pentru poziția sa de lider în nutriția animalelor de companie, oferă o gamă de produse alimentare de înaltă calitate pentru animale de companie, dezvoltate de o echipă dedicată de nutriționiști și veterinari Purina, pentru a ajuta câinii și pisicile să ducă o viață activă, sănătoasă și lungă. Parteneriatul subliniază angajamentul Purina® PRO PLAN® de a promova bunăstarea emoțională și profesională a medicilor veterinari.

Purina® PRO PLAN® are misiunea de a deveni cel mai apreciat brand de hrană pentru animale de companie, îmbunătățind viața câinilor și a pisicilor prin intermediul unei nutriții de ultimă generație. Angajamentul nostru față de bunăstarea și longevitatea animalelor de companie determină Purina® PRO PLAN® să ofere o nutriție dovedită, susținută de știință și dezvoltată împreună cu medicii veterinari și experții Purina. Angajată în inovare și excelență, Purina® PRO PLAN® valorifică expertiza Purina în nutriție și zootehnie la standarde înalte, anticipând nevoile în continuă evoluție ale animalelor de companie și ale celor care le îngrijesc. Pentru mai multe informații despre Purina PRO PLAN® și angajamentul nostru față de nutriția animalelor de companie, vizitați: https://www.purina.co.uk/brands/pro-plan

Nestlé Purina PetCare Europe consideră că atunci când oamenii și animalele de companie se leagă, viața devine mai bogată. De aceea, de peste 130 de ani, compania s-a angajat să creeze o viață îmbogățită pentru animalele de companie și pentru oamenii care le iubesc, prin nutriție și îngrijire de înaltă calitate. Purina Europe își propune să aibă un impact pozitiv asupra animalelor de companie, oamenilor și planetei. În 2022, compania a lansat șase noi angajamente Purina (2023-2030) pentru a contribui la atingerea acestui obiectiv, pentru a sprijini adopția și deținerea responsabilă a animalelor de companie, pentru a contribui la bunăstarea persoanelor aflate în situații vulnerabile și pentru a sprijini regenerarea solului și a ecosistemelor oceanice. Portofoliul Purina include multe dintre cele mai cunoscute și îndrăgite alimente pentru animale de companie, printre care Felix®, Purina ONE®, Gourmet® și PRO PLAN®. Pentru mai multe informații despre companie, vizitați: https://www.purina.eu/

