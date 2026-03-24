Trump, propunere șocantă privind Strâmtoarea Ormuz

Declarații fără precedent ale președintelui american, care a sugerat că SUA ar putea juca un rol direct în guvernarea Iranului și ar putea co-administra una dintre cele mai strategice rute maritime din lume.

Președintele american Donald Trump a lansat luni o propunere neobișnuită în istoria diplomatică recentă: o „conducere comună” cu Iranul, inclusiv co-administrarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante artere energetice ale planetei. Declarațiile vin după mai bine de trei săptămâni de ostilități în care ambele părți au vizat infrastructura critică.

Întrebat cine ar controla tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz odată ce aceasta ar fi redeschisă în urma unui acord, Trump a răspuns direct și surprinzător: „Poate eu, eu și… cine va fi următorul ayatollah”. Declarația implică atât schimbarea conducerii de la Teheran, cât și o implicare operațională americană în administrarea unei rute prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial.

„Ar exista o formă foarte serioasă de schimbare de regim. Poate o conducere comună”, a mai spus Donald Trump.

Președintele american a descris discuțiile cu partea iraniană drept „foarte, foarte puternice” și a indicat că negocierile sunt conduse de Steve Witkoff și Jared Kushner. „Am puncte, puncte majore de acord, aș spune, aproape toate punctele de acord”, a declarat Trump reporterilor.