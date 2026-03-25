Comenzile pe City Grill Family cresc de peste trei ori în perioada Paștelui, iar salata de boeuf, sarmalele și pasca se află printre cele mai comandate produse pentru masa de sărbătoare

Salata de boeuf, sarmalele, pasca, drobul de miel și ouăle roșii se află printre cele mai comandate produse la City Grill Family în perioada Paștelui. Datele interne City Grill Group arată că, în această perioadă, volumul comenzilor de mâncare în porții mari pentru familie este de peste trei ori mai mare decât într-o perioadă obișnuită. În 2025, comenzile din perioada sărbătorilor de Paște au crescut cu 30% față de Paștele din 2024. De asemenea, această perioadă de sărbători crește volumul vânzărilor cu 325% față de o săptămână obișnuită de comenzi la Family.

Valoarea medie a unei comenzi s-a situat în 2025 la 450 de lei, semn că mulți clienți nu aleg doar câteva produse punctuale, ci comandă consistent, pentru o masă completă sau aproape completă.

Masa de Paște rămâne tradițională în ceea ce privește preparatele alese, dar modul în care este pregătită începe să se schimbe. În loc să gătească totul de la zero, clienții aleg o formulă mai practică: pregătesc acasă unele feluri și le comandă din timp pe cele care cer mai mult timp, mai mult efort sau o execuție mai atentă. Tradiția rămâne aceeași, dar se schimbă felul în care familiile aleg să o păstreze.

„Vedem tot mai clar că preparatele gătite și livrate în porții mari nu mai sunt alese doar pentru comoditate. În perioada Paștelui, ele intră într-un context în care alegerea ține de calitate, consistență și de felul în care oamenii își organizează o masă importantă pentru cei apropiați. Nu vorbim despre o alternativă la tradiție, ci despre un mod diferit de a o pregăti, mai adaptat ritmului de viață de azi”, declară Dragoș Bercea, Corporate Executive Chef City Grill Group.

Tendința este vizibilă mai ales în rândul familiilor tinere, active profesional, care vor să păstreze structura clasică a mesei de sărbătoare, dar fără să transforme pregătirea ei într-un maraton de câteva zile. În peste 8 din 10 dinte comenzi sunt incluse exact preparatele mai laborioase, precum drobul, sarmalele sau pasca, în timp ce restul meniului este completat acasă. Rezultatul este o masă de Paște care arată familiar, dar se construiește mai eficient.

Cele mai multe comenzi sunt programate pentru livrare în ultimele două zile înainte de Paște, cu un vârf în ziua de dinaintea sărbătorii. Cu toate acestea, clienții își plasează comenzile mai devreme, pentru a-și asigura intervalul dorit de livrare.

„Pentru City Grill Family, această perioadă vine și cu o provocare operațională aparte. Cererea este concentrată într-un interval scurt, iar asta cere control atent al capacității și o execuție foarte bună. Preparatele sunt gătite aproape de momentul livrării, fără conservanți, după aceleași standarde aplicate în restaurantele grupului, astfel încât calitatea să rămână constantă chiar și în perioade cu volum ridicat”, explică Dragoș Bercea.

Pe lângă produsele tradiționale din top, mulți clienți completează comanda cu preparate precum cozonacul cu nucă pecan și ciocolată belgiană sau caramel, chifteluțele cu pui și parmezan, borșul de miel ori sărmăluțele în foi de viță. Asta arată că platforma nu este folosită doar pentru o completare de ultim moment, ci tot mai des pentru a construi o parte consistentă din masa de sărbătoare.

„Pentru consumatorul de astăzi, comanda de preparate gătite în porții mari înseamnă mai puțin timp petrecut în pregătiri și mai mult control asupra organizării mesei, fără compromis în alegerea produselor. Din acest punct de vedere, City Grill Family surprinde o schimbare discretă, dar clară: masa de Paște rămâne un ritual important, dar este pregătită tot mai des cu ajutorul unor soluții externe, integrate firesc în viața de zi cu zi”, completează Dragoș Bercea, Corporate Executive Chef City Grill Group.

De Paște, coșul mediu pe City Grill Family include între 4 și 6 tipuri de preparate, dintre care 2-3 sunt feluri principale tradiționale, completate de produse pentru aperitiv sau desert.