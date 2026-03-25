Deputatul Robert Alecu a depus un proiect de lege pentru corectarea modului de calcul al pensiilor pentru persoanele care au lucrat în condiții grele de muncă

Deputatul Robert Alecu anunță depunerea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, cu scopul de a corecta o problemă de aplicare care afectează un număr semnificativ de pensionari proveniți din sectoare industriale cu condiții de muncă deosebite și speciale.

Inițiativa legislativă vizează clarificarea modului în care sunt valorificate perioadele suplimentare de stagiu de cotizare acordate pentru activitatea desfășurată în condiții grele de muncă, astfel încât acestea să fie reflectate corect în calculul pensiei, inclusiv la acordarea punctelor de stabilitate.

„În prezent, legea recunoaște aceste perioade, dar modul de aplicare a generat situații în care ele nu produc efectele pe care ar trebui să le aibă în calculul pensiei. Nu vorbim despre o lipsă de reglementare, ci despre o necorelare care afectează direct oameni care au muncit zeci de ani în condiții dificile”, a declarat deputatul Robert Alecu.

Problema apare în aplicarea normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2024, adoptată de Guvernul condus de Marcel Ciolacu, în perioada în care Ministerul Muncii era coordonat de Simona Bucura-Oprescu, unde modul de valorificare a acestor perioade diferă de formularea din lege, generând efecte directe asupra cuantumului pensiei.

Proiectul de lege depus nu modifică structura sistemului public de pensii, ci introduce clarificări exprese privind caracterul contributiv al acestor stagii și obligativitatea valorificării lor în calculul pensiei, inclusiv în cadrul procedurii de recalculare.

„Nu este o schimbare de sistem, ci o corecție necesară pentru ca legea să fie aplicată unitar și previzibil. Este vorba despre respectul datorat celor care au dus greul în industrie și în sectoarele esențiale ale economiei”, a mai precizat inițiatorul.

Deputatul Robert Alecu face apel la parlamentari să susțină această inițiativă legislativă, subliniind că soluția propusă este una tehnică, clară și necesară pentru eliminarea diferențelor de tratament între persoane aflate în situații similare.