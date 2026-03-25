Legalizarea prostituției, aviz negativ în Parlament

Parlamentul a dat din nou aviz negativ inițiativei de legalizare și reglementare a prostituției, deși proiectul PNL, semnat de Ion Iordache, propune fiscalizarea serviciilor sexuale și protecție sporită pentru lucrătorii sexuali prin controale medicale și reguli stricte de funcționare.

Prostituția ar putea deveni o sursă de venit pentru bugetul statului, cum se întâmplă deja în alte țări europene, iar reglementarea legală ar oferi mai multă protecție practicanților. Cu toate acestea, Parlamentul respinge din nou ideea legalizării.

Prostituția a fost incriminată după venirea regimului comunist și a fost dezincriminată abia după anul 2000. În Codul Penal din 2014 se arată că prostituția este contravenție, nu infracțiune, fiind sancționată cu amendă.

Proiectul propus de deputatul PNL, Ion Iordache, nu este prima astfel de inițiativă din ultimii ani. O altă tentativă de legalizare a serviciilor de natură sexuală a fost respinsă de Parlamentul României în 2011, inițiatorul de la acel moment fiind Silviu Prigoană.