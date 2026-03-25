Ministrul Rogobete anunţă constituirea unui grup interinstituţional de monitorizare şi control pentru disponibilitatea medicamentelor

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă constituirea unui grup interinstituţional de monitorizare şi control pentru disponibilitatea medicamentelor, care să monitorizeze zilnic stocurile, dar şi preţurile medicamentelor. Rogobete a ținut să-i liniștească pe români, precizând că ”nu vorbim despre o criză în acest moment”.

”În contextul internaţional actual, marcat de instabilitate în Orientul Mijlociu şi de presiuni reale asupra economiei, am decis constituirea la nivelul Ministerului Sǎnǎtǎţii a unui grup interinstituţional de monitorizare şi control pentru disponibilitatea medicamentelor în România. Nu vorbim despre o criză în acest moment, dar ar fi iresponsabil să ignorăm semnalele din piaţă şi evoluţiile externe. Experienţa ultimilor ani ne-a arătat clar că reacţia târzie costă – în accesul pacienţilor la tratament şi în stabilitatea sistemului”, a declarat Alexandru Rogobete, marţi, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Sănătății a precizat că grupul va funcţiona cu monitorizare zilnică a stocurilor şi a consumului de medicamente, cu atenţie specială pe produsele cu risc de discontinuitate.

”În paralel, urmărim evoluţia preţurilor, inclusiv impactul costurilor logistice şi al carburanţilor, pentru a putea interveni din timp acolo unde apar vulnerabilităţi. Acest grup tehnic funcţionează pe baza unei abordări coordonate şi are un obiectiv clar: anticiparea riscurilor şi intervenţia timpurie, nu reacţia întârziată”, a adăugat ministrul Sănătăţii.

Rogobete a menţionat, ca principale direcţii de acţiune, monitorizarea permanentă a stocurilor de medicamente, în special a celor expuse riscului de discontinuitate, colectarea şi centralizarea datelor privind consumul şi disponibilitatea, cu identificarea timpurie a vulnerabilităţilor, propunerea de măsuri concrete pentru asigurarea continuităţii aprovizionării, inclusiv redistribuirea medicamentelor unde este necesar, identificarea de canale alternative de aprovizionare, conform cadrului legal, coordonarea permanentă cu instituţiile relevante şi operatorii din piaţă, comunicarea către profesioniştii din sănătate privind alternative terapeutice, acolo unde situaţia o impune, semnalarea rapidă a oricăror situaţii critice care necesită intervenţie imediată.

”Este o decizie de responsabilitate. Facem ceea ce trebuie, la timp, pentru ca sistemul de sănătate să rămână stabil, iar pacienţii să aibă în continuare acces la tratamentele de care au nevoie”, a subliniat el.