Nestlé România își întâlnește viitorii colegi la Angajatori de TOP  

Nestlé România participă și în acest an la târgul de job-uri Angajatori de TOP București în perioada 27-28 martie, la Sala Palatului, continuând investiția constantă în atragerea și dezvoltarea talentelor locale. Pentru companie, evenimentul reprezintă mai mult decât o oportunitate de recrutare: este un spațiu de dialog direct cu viitorii profesioniști, într-un moment în care candidații caută claritate, autenticitate și perspective reale de creștere.

Participanții vor putea discuta la stand cu reprezentanți ai echipei de HR pentru a înțelege concret cum arată experiența unei cariere în Nestlé și care sunt traseele profesionale disponibile.

La 30 de ani de la intrarea pe piața locală, Nestlé rămâne un angajator care construiește pe termen lung. Experiența acumulată în aceste trei decenii se traduce astăzi în programe solide de dezvoltare, mobilitate și învățare pentru noile generații de profesioniști, într-o organizație care a ajuns să reunească peste 600 de colegi în România.

„Întâlnirile față în față ne permit să avem conversații reale despre aspirațiile candidaților și despre modul în care îi putem susține să crească. Sperăm ca fiecare persoană care ne vizitează standul să plece cu o imagine clară despre oportunitățile, cultura și valorile noastre”, spune Ioana Maftei, Talent Acquisition Specialist, Nestlé România.

Nestlé are poziții deschise pentru candidați aflați la început de drum, dar și pentru profesioniști cu experiență. În zona entry-level, compania recrutează pentru programe de traineeship și internshipuri plătite, precum Summer’s Cool, dar și pentru roluri dedicate absolvenților în domenii precum marketing, supply chain și finance.

Pentru profesioniștii cu experiență există roluri în special în vânzări și marketing, unde expertiza strategică și abilitățile de leadership sunt esențiale.

Această varietate de poziții reflectă evoluția constantă a businessului și nevoia companiei de a atrage talente diverse, capabile să contribuie la dezvoltarea acesteia pe termen lung. Cu un portofoliu de 2.000 de branduri și produse prezente zilnic pe mesele românilor, Nestlé oferă un mediu în care expunerea profesională este amplă, iar oportunitățile de învățare și creștere se construiesc în multiple direcții.

„În ultimul an, aproximativ 130 de noi colegi s-au alăturat echipei Nestlé România, iar ritmul de recrutare rămâne adaptat nevoilor pieței locale. România are un rol important în regiune prin programele dedicate tinerilor și oportunitățile de dezvoltare pe care le oferă. Știm că noile generații își doresc mai mult decât un job – vor să învețe, să aibă impact și să fie ascultate. De aceea investim constant în mentorat, formare și experiențe reale de creștere profesională”, spune Ioana Maftei, Talent Acquisition Specialist, Nestlé România.

Prin participarea la Angajatori de TOP, Nestlé privește către viitor, invitând tinerii să descopere oportunități reale de creștere într-un mediu construit în jurul oamenilor.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România de 30 de ani și face parte astăzi din viața de zi cu zi a consumatorilor printr-un portofoliu care include branduri precum NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina și NAN. Totodată, Nestlé se implică activ în programe de responsabilitate socială și de mediu, plantând 110.000 de copaci în ultimii patru ani, în vederea atingerii țintei de zero emisii nete până în 2050. Cu 271.000 de angajați, 335 de fabrici în 75 de țări și o prezență pe 185 de piețe, Grupul Nestlé este lider mondial în domeniul alimentelor și băuturilor, atingând vânzări de 89,5 miliarde de franci elvețieni în 2025. Compania investește anual 1,7 miliarde de franci elvețieni în cercetare și dezvoltare prin intermediul a 4.000 de specialiști din 22 de centre din întreaga lume. În ceea ce privește sustenabilitatea, Grupul Nestlé a redus emisiile cu 24,5% față de nivelul din 2018, a redus utilizarea materialelor plastice neprelucrate cu 28,0% și are 96,7% din lanțurile de aprovizionare cheie evaluate ca fiind fără impact asupra defrișărilor. În 2025, a livrat 135,4 miliarde de porții de alimente accesibile, îmbogățite cu micronutrienți, a achiziționat 27,6% din ingredientele cheie din agricultura regenerativă și are o proporție de 48,2% de femei în funcții de conducere de nivel mediu și superior.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. În România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.