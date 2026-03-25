Prețurile la pește și conservele din pește au crescut, alarmant, în februarie 2026!

Prețurile la pește și conservele din pește au fost mai mari cu 7,8% în februarie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

INS arată că peștele proaspăt s-a scumpit cu 8,04% în februarie 2026 comparativ cu februarie 2025. Astfel, conservele și alte produse din pește au înregistrat o creștere de 7,41% în aceeași perioadă.

Aceste evoluții se înscriu în tendințele generale de majorare a prețurilor alimentelor, dar sunt resimțite mai puternic în perioadele cu dezlegare la pește, când cererea crește.

Consumul mediu lunar de pește, produse din pește și conserve a variat anul trecut, potrivit INS:

0,797 kg/persoană în trimestrul I

0,825 kg/persoană în trimestrul II

0,815 kg/persoană în trimestrul III

Aceste valori reflectă un consum relativ constant, cu ușoare variații sezoniere.

Datele INS sunt publicate în contextul sărbătorii Bunei Vestiri, celebrată pe 25 martie, una dintre puținele zile din Postul Paștelui în care credincioșii ortodocși pot consuma pește. Următoarea dezlegare la pește va fi în Duminica Floriilor.