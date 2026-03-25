Record de „vechime” la 6 ani: „Fac triatlon de 5 ani!”

Au vârste de grădiniță, dar o disciplină de fier. La un concurs de duatlon, atenția nu a fost doar pe medalii, ci pe un puști de 6 ani cu o carismă uriașă și pe două fetițe cărora nu le-a stat nimeni în cale la categoria lor de vârstă.

Casian Datcu are doar 6 ani și e la primul său concurs de duatlon! Deși probele de înot și de alergare au fost solicitante, Casian a terminat cursa și a tras și o concluzie! „Am 6 ani și de 5 ani fac triatlon. Fac și alergare și înot și sportul pe care îl practic e triatlon și alergare”.

Deși recunoaște că că a avut emoții „foarte mari” la primul concurs din viața lui de sportiv, Casian știe clar unde își va ține medalia pe care a câștigat-o! „Medalia o s-o pun în camera mea”, dezvăluie micul sportiv.

Face și dansuri nu doar alergare și înot

Tot 6 ani are și colega lui Casian de club, Medeea Florea. Micuța a demonstrat că poți fi în același timp delicată și de neoprit. A trecut prima linia de sosire la alergare și, chiar dacă face și dansuri, duatlonul ocupă un loc special în inima ei.

„La alergare am fost prima, cred că am fost cea mai bună. Mă pregătesc mult să fiu cea mai bună”, spune aceasta. Medeea e la clasa pregătitoare și are și o materie preferată. „Mie îmi place Religia și sunt cuminte și învăț bine”, se confesează aceasta.

Nici Ioanei Toma nu i-a stat nimeni în cale la categoria ei de vârstă, 9-10 ani. A terminat prima ambele probe. Secretul micii sportive, o disciplină mentală pe care rar o găsești la copiii de vârsta ei! „Am muncit mult ca să câștig acest concurs. Când sunt la linia de start, ca să scap de emoții mă gândesc că va fi bine și o să câștig”, se confesează Ioana.

Pasionată de științele exacte, Ioana a calculat perfect fiecare pas al cursei, reușind să transforme antrenamentele grele în bucurie pură pe podium. „Sunt în clasa a 3 a și cel mai mult la școală îmi place matematica”, încheie triatlonista.

180 de copii au luat startul la Trikinds Pro Speed by Sport Guru

În weekend-ul trecut 180 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani au luat startul la Trikids, un concurs de duathlon, organizat de triatlonistul Alex Toma și clubul la care activează, Pro Speed, în parteneriat cu Federația Română de Triatlon. “Este a doua ediție a acestei competiții, iar la ea au luat startul 180 de copii. Mă bucur foarte mult, că față de anul trecut, avem un plus de 30 de copii și sper ca aceștia să rămână cu un sentiment de bucurie și de plăcere după acest concurs”, spune Alex Toma.