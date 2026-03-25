Vânzările Dacia în Europa, pe tobogan la începutul acestui an!

Vânzările s-au prăbușit cu 30% la începutul anului 2026, conform celor mai recente raportări din sectorul auto. După ani de creștere record, producătorul român se confruntă cu o scădere drastică a cererii pe piețele externe, pierzând teren în fața noilor competitori. Află care sunt modelele cele mai afectate și cum reacționează Grupul Renault.

Piața auto europeană traversează o perioadă de reconfigurare radicală, iar primele luni ale anului 2026 aduc vești îngrijorătoare pentru constructorul de la Mioveni. În timp ce prețurile carburanților ating praguri istorice, preferințele consumatorilor se mută agresiv către segmentul electric, lăsând modelele tradiționale într-un con de umbră.

Conform celor mai recente date publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), Dacia se confruntă cu un trend descendent accentuat, care s-a consolidat pe parcursul primelor două luni ale anului. Februarie 2026 a confirmat temerile analiștilor: marca românească a livrat doar 36.445 de autoturisme, o scădere brutală față de cele 47.550 de unități vândute în aceeași lună a anului trecut.

Acest declin anual de 23,4% a mușcat serios din cota de piață a brandului, care a coborât de la 4,9% la 3,7%. Imaginea de ansamblu este însă și mai sumbră dacă analizăm intervalul ianuarie-februarie: cu doar 65.252 de mașini vândute (față de peste 96.000 în 2025), Dacia raportează o contracție de 29,3%.

Problemele mărcii de buget au tras în jos și performanțele întregului Grup Renault, care a raportat scăderi de aproximativ 14,7% la nivelul primului bimesru. În tot acest timp, restul pieței a afișat evoluții mixte, semn că nu tot sectorul este în criză:

Grupul Volkswagen a reușit o creștere ușoară de 2,2%.

Stellantis a punctat un avans solid de 9,5%.

Ford, în schimb, pare să împartă soarta Daciei, cu o scădere de aproape 20%.

Motivul principal al acestui recul pare să fie schimbarea dramatică a priorităților clienților europeni. Pe fondul conflictelor armate care au propulsat prețul motorinei peste pragul de 10 lei/litru, șoferii abandonează motoarele termice în favoarea propulsiei electrice.