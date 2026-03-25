Vicepremierul Tanczos Barna ironizează amenințările PSD cu ieșirea din Coaliție!

Vicepremierul Tanczos Barna a ironizat, marți seară, amenințările PSD privind ieșirea din coaliție și a declarat că, de-a lungul timpului, și UDMR a ieșit de la guvernare, dar că nu a spus că părăsește Executivul cu șapte luni înainte.

“Şi noi am mai ieşit din coaliţii. Au fost situaţii când am ieşit noi, au fost situatii când am fost împinşi pe scări. Noi când spunem că ieşim, a doua zi am ieşit. Punct. Deci noi nu spunem cu şapte luni înainte că s-ar putea să facem, că ne mai gândim, că mai analizăm“, a declarat Tanczos Barna, la un post de televiziune, potrivit sursei.

Vicepremierul a ținut să precizeze faptul că UDMR caută compromis şi dialog, aşa cum a procedat şi la dezbaterea bugetului.

“Ar trebui să dea de gândit tuturor partenerilor noștri actuala situaţie internaţională. Este ultimul lucru de care are nevoie România în momentul de faţă, o dispută politică şi o criză politică internă. Putem să mai aşteptăm câteva luni să treacă această nebunie internaţională, războiul, să se liniştească lucrurile pe plan internaţional şi după aceea fiecare să-şi facă analiza“, a adăugat Tanczos Barna.