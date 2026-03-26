Federația Silva pune „punctul pe i”: Nemulțumirile ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor sunt ridicole. Selecția și desemnarea noului director general al Romsilva s-au făcut sub îndrumarea și controlul ministerului!

Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA a luat act cu surprindere de criticile exprimate de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, după ce Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a desemnat directorul general al instituției, cu un mandat până în august 2029.

Surprinderea este cu atât mai mare cu cât selecția a fost efectuată de către Consiliul de Administrație numit chiar de domnia sa anul trecut. Desemnarea noului director general a fost făcută în baza scrisorii de așteptare și a criteriilor stabilite de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Nu în ultimul rând, procesul a fost monitorizat de către „observatori” numiți de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Procesul a fost, așadar, unul transparent și corect, și a respectat întocmai regulile stabilite de minister, reguli susținute și prezentate chiar de dna ministru Diana Buzoianu în frecventele sale apariții pe rețelele de socializare și la emisiunile de televiziune. De asemenea, această selecție reprezintă un prim pas către depolitizarea și profesionalizarea managementului Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. O măsură dorită de conducerea ministerului și conformă cu solicitările adresate insistent în ultimii ani de către Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA.

Faptul că membrii Consiliului de Administrație au rezistat oricăror interferențe exterioare și au desemnat candidatul clasat pe primul loc conform criteriilor stabilite de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, nu unul cu susținere politică, este îmbucurător. Acest rezultat este urmarea unui proces care respectă spiritul OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a cerințelor Uniunii Europene și a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Cât privește „blocarea oricărei măsuri care ar fi adus o schimbare în sine”, îi reamintim ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor că Hotărârea de Guvern privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a fost adoptată cu încălcarea flagrantă a legislației dialogului social și transparenței. Mai mult, proiectul de HG a primit nu mai puțin de 26 de observații ale Ministerului Justiției privind probleme juridice referitoare la cele 38 de articole ale actului normativ. Reamintim faptul că aceste observații nu au fost integrate în textul final al Hotărârii de Guvern, așa cum cere legea, iar din acest motiv Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA a depus deja plângere prealabilă la Guvernul României.

În final, precizăm că silvicultorii din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor nu se opun măsurilor de reformă a instituției cât timp această reformă este bazată pe studii temeinice de impact, pe dialog social real și transparență. Dar nici nu putem fi de acord cu „reforme” făcute pe genunchi, care pun în pericol pădurile statului și, pe cale de consecință, locurile de muncă ale silvicultorilor.

Silviu GEANĂ

Lider Federația SILVA