Iranul vrea să taxeze navele din Strâmtoarea Ormuz!

Parlamentul iranian lucrează la un proiect de lege care să formalizeze taxele pe care, potrivit relatărilor, le percepe deja unor nave care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, relatează presa locală.

Agențiile de presă Fars și Tasnim, ambele apropiate de Garda Revoluționară iraniană, îl citează pe deputatul Mohammadreza Rezaei Kouchi, care a declarat că „Parlamentul urmărește un plan de a codifica oficial suveranitatea, controlul și supravegherea Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, creând totodată o sursă de venit prin colectarea de taxe”.

„Este ceva complet natural, la fel cum mărfurile plătesc taxe de tranzit atunci când trec prin alte coridoare, și Strâmtoarea Ormuz este un coridor”, ar fi spus acesta. „Noi îi asigurăm securitatea și este firesc ca navele și petrolierele să plătească astfel de taxe”, ar mai fi adăugat deputatul.

Strâmtoarea Ormuz, punctul îngust de intrare în Golful Persic, este considerată o cale navigabilă internațională deschisă tuturor navelor. Impunerea unor taxe ar schimba acest statut și ar provoca, cel mai probabil, opoziția puternică a statelor arabe din Golf, a Statelor Unite și a altor actori internaționali.