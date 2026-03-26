Ministrul Nazare laudă înăsprirea controalelor ANAF!

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că activitatea ANAF a înregistrat în ultimele luni o schimbare semnificativă de abordare, caracterizată printr-o intensificare a controalelor și o atitudine mai fermă în combaterea evaziunii fiscale.

Potrivit ministrului, ANAF a început să livreze rezultate concrete atât în ceea ce privește recuperarea marilor datorii la buget, cât și în îmbunătățirea relației cu contribuabilii, într-un context în care autoritățile încearcă să crească veniturile și să reducă deficitul bugetar.

„ANAF a livrat rezultate vizibile în două direcții esențiale: o atitudine fermă în combaterea evaziunii fiscale și recuperarea marilor datorii la buget şi îmbunătățirea relației cu contribuabilii”, a transmis ministrul pe Facebook.

„Sunt acțiuni care nu țin doar de administrarea fiscală, ci care au legătură directă cu obiectivele asumate: creșterea veniturilor, reducerea deficitului bugetar și protejarea mediului de afaceri şi a investițiilor legitime”, a subliniat acesta.

Nazare a precizat că acțiunile recente ale inspectorilor fiscali au vizat rețele complexe și domenii cu risc ridicat, „cu rezultate concrete”.

„Peste 30 de milioane de lei – valoarea tranzacțiilor investigate într-un dosar complex privind lanțuri fictive de tranzacții și rambursări ilegale de TVA, cu percheziții în 32 de locații. Peste 18 milioane de lei prejudiciu identificat într-un mecanism de rambursări ilegale de TVA printr-un circuit fictiv între 8 societăți comerciale, pentru care au fost instituite măsuri asigurătorii pe zeci de imobile și terenuri.

12,4 milioane de lei prejudiciu descoperit într-un caz de exploatare ilegală de agregate minerale, cu sute de mii de metri cubi exploatați fără declarare”, a spus ministrul.

Acesta a arătat că verificările s-au extins și în sectoare care anterior nu au fost suficient controlate, precum casele de amanet sau firmele de pază.

„Controale extinse în domenii care, deşi cu risc fiscal ridicat (precum casele de amanet sau societățile de pază) nu au fost vizate în anii anteriori. Câteva dintre principalele rezultate: confiscări de bunuri de mare valoare, inclusiv aproximativ 6 kg de aur și diamante, în valoare de 3,7 milioane lei; peste 32 kg de bijuterii din aur și argint, în valoare de peste 12,5 milioane lei; controale extinse la 62 de societăți de pază și acțiuni care vizează achizițiile de bunuri de lux din venituri nejustificate”, a exemplificat el.

Ministrul Finanțelor a mai arătat că eficiența ANAF a crescut și datorită utilizării analizelor de risc și a instrumentelor digitale, care permit direcționarea mai precisă a controalelor.

„Acțiunile ANAF au devenit din ce în ce mai bine țintite, pe baza analizelor de risc şi a instrumentelor digitale, iar marile zone de evaziune sunt abordate sistematic. ANAF reuşeşte astfel să înregistreze rezultate mai bune în colectare, dar şi în ceea ce priveşte returnarea accelerată a sumelor de TVA în economie. În perioada ianuarie-februarie 2026, încasările brute din TVA au înregistrat o creștere de 12,9% față de aceeași perioadă a anului 2025 (peste 10.2 miliarde de lei).

De asemenea, sumele aferente TVA efectiv rambursat către mediul de afaceri au înregistrat o creștere de 24,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Am oprit practic amânarea rambursării de TVA, o practică pe bună dreptate reclamată îndelung de mediul de afaceri”, a continuat acesta.

În paralel, autoritățile au lansat și noi instrumente digitale pentru contribuabili, menite să reducă birocrația și să crească transparența.

„Am anunțat săptămâna aceasta lansarea platformei eLicitațiiANAF, care va permite vânzarea online a bunurilor sechestrate sau confiscate. Este un pas important pentru transparență și pentru valorificarea mai rapidă a bunurilor recuperate în urma executărilor silite. Declarația Unică precompletată pentru persoanele fizice este acum disponibilă în SPV – un proiect care va reduce birocrația, timpii de completare și va simplifica procesul de declarare pentru milioane de contribuabili. Extindem utilizarea analizelor de risc și a platformelor digitale, pentru ca verificările să fie mai bine direcționate, iar contribuabilii corecți să fie mai puțin împovăraţi”, a spus ministrul.

În opinia sa, toate aceste măsuri contribuie la consolidarea veniturilor bugetare și la menținerea sub control a deficitului.