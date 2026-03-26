Vești proaste pentru milioane de turiști români. Vacanțele în Grecia, tarife mult mai mari în anul 2026!

Reprezentanții agențiilor de turism avertizează că prețurile au crescut din cauza tarifelor mai mari la energie, transport și aprovizionare.

Românii care pleacă în vacanță cu mașina vor avea parte de un șoc după ce vor vedea că sunt zone în care prețul carburanților a depășit 2 euro pe litru. Pe lâgă carburant, aceștia vor trebui să plătească și taxele de drum, care s-au scumpit destul de mult.

Și pe plajă prețurile au crescut destul de mult. Pentru parcare și șezlong turiștii trebuie să pregătească un buget de cel puțin 25 de euro, potrivit Newsweek România.

Sunt locuri în care șezlongul nu se plătește, însă trebuie să faci o conumație minimă. În alte părți poți închiria un șezlong pe toată ziua cu 12 euro.

De asemenea, și mâncarea s-a scumpit destul de mult. Un prânz sau o cină petru două persoane, la una dintre tavernele grecești, ajunge să costă în jur de 40-50 de euro. Masa pentru o familie cu un copil ar putea ajunge la 80-90 de euro.

Cei care adoră souvlaki, gyros sau fructele de mare trebuie să pregătească un buget mai mare decât în anii trecuți deoarece și aceste preparate populare s-au scumpit destul de mult.

Turiștii care vor să facă economie aleg să facă cumpărături d la supermarket și să-și pregătească singuri mâncarea. Astfel, evită prețurile mari din restaurante și nu depășesc bugetul stabilit de acasă.

Potrivit unei estimări, pentru o familie cu patru persoane, un buget de 1200-1400 de euro pentru șapte nopți ar fi insuficient pentru vacanța din 2026.