Viorica Dăncilă: „Nu noi am închis minele! PNRR-ul lui Ghinea a tăiat din energia României”

Fostul premier Viorica Dăncilă a intervenit tranșant în dezbaterea privind închiderea minelor, în emisiunea „Pisica albă – pisica neagră”, difuzată pe postul de televiziune al Academiei Da Vinci, Nexus TV și moderată de Lavinia Șandru.

Răspunzând criticilor lansate de Cristian Ghinea și de USR, fostul prim-ministru a declarat fără echivoc:
„Nu Guvernul Dăncilă a închis minele. Este fals.”

Aceasta a explicat că, în 2019, a fost realizat un plan național integrat energie-climă, conceput ca o strategie pe termen lung, cu o regulă esențială: nu scoți nimic din mixul energetic până nu pui ceva în loc.

Potrivit acesteia, această regulă nu a mai fost respectată în PNRR elaborat de Cristian Ghinea, deși — susține Dăncilă — nu a fost impus de Comisia Europeană.

„Aici este problema. Regulile au fost schimbate. Iar consecințele sunt evidente: de la 12.000 MWh în 2019, România a ajuns la aproximativ 4.800 MWh astăzi”, a subliniat aceasta.

Fostul premier a amintit că în perioada guvernării sale au fost făcute investiții și a fost acordat ajutor de stat pentru Complexul Energetic Oltenia, astfel încât compania să nu intre în insolvență, iar locurile de muncă să fie protejate.

Totodată, a precizat că, împreună cu fostul comisar european Corina Crețu, a fost declanșat mecanismul de tranziție justă, menit să ofere alternative economice reale pentru comunitățile afectate de restructurarea sectorului minier.

Mesajul transmis este unul direct: tranziția energetică trebuie făcută cu cap, cu echilibru și cu responsabilitate, nu prin decizii care slăbesc securitatea energetică și lasă oameni fără soluții.

