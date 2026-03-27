Eurodeputatul Maria Grapini consideră Acordul UE-SUA “dezechilibrat și dezavantajos pentru Europa!”

Eurodeputatul Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din PE, a catalogat drept “dezechilibrat și dezavantajos pentru UE”, acordul dezbătut, la Bruxelles, cu SUA, cerând, totodată, ajustarea taxelor vamale și deschiderea contingentelor tarifare pentru importul anumitor mărfuri originare din SUA.

Potrivit eurodeputatului Grapini, prin acorduri dezavantajoase, există riscul falimentării industriei europene, iar, în aceste condiții, este foarte importantă susținerea amendamentelor și poziția Parlamentului European față de acordul cu SUA.

„Acordul UE cu SUA este o necesitate dar, din punctul meu de vedere, acordul înseamnă și respect între parteneri. Să crești taxele de cinci ori, să impui pentru oțel și aluminiu taxe de 50% și să spui, în același timp, că respecți partenerul mi se pare de neacceptat. Ce s-ar fi întâmplat dacă acordul era semnat și rămânea așa cum l-a conceput, inițial, Comisia? Nu se poate să nu se țină cont de condițiile și piața UE. Avantajul este că noi, PE, ne-am impus, cu cerințe foarte clare, și de aceea trebuie să întărim poziția Parlamentului!”, a punctat eurodeputatul umanist.

Un acord comercial va funcționa pe termen lung, a menționat Maria Grapini, doar dacă există respect și echitate între cele două părți.

Pe de altă parte, a opinat eurodeputatul S&D, dacă se va merge cu aceste taxe foarte mari, impactul asupra industriei, în special industria metalelor, ar fi dezastruos pentru UE. Nu în ultimul rând, eurodeputatul umanist a menționat că poziția Parlamentului European trebuie respectată de Comisia Europeană!