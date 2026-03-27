Sute de profesori peste vârsta de pensionare vor preda în anul școlar 2026-2027, în București!

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat lista cu profesorii titulari menținuți în activitate până la 70 de ani. Din numărul total de cereri, doar dosarele a 5 profesori au fost respinse de ISMB.

338 de profesori titulari din București peste vârsta de pensionare vor fi mentinuți în activitate în anul școlar 2026-2027. Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 stabilește că profesorii pot să rămână titulari până la 70 de ani.

Ce condiții trebuie să îndeplinească profesorii

Art. 50 – „(3) La nivelul unităţilor de învăţământ pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) se încadrează în prevederile alin. (1);

b) posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, sunt complete şi au viabilitate de cel puţin un an şcolar;

c) la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcţia didactică, nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare şi nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unităţile de învăţământ respective cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) şi urmează să fie menținute în activitate, ca titular, în funcţia didactică.

(4) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ comunică, la termenul prevăzut în Calendar, ISJ/ISMB şi cadrelor didactice acordul/refuzul motivat privind menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică, a personalului didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (1), în anul şcolar 2026-2027. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ, întocmeşte listele finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (3) şi solicită menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică, în anul şcolar 2026-2027 şi le supune spre analiză comisiei paritare de la nivelul ISJ/ISMB, însoţite de lista cadrelor didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate. Comisia paritară constituită la nivelul ISJ/ISMB trebuie să ţină seama dacă, după menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică a cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (3), la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, se asigură numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante în vederea soluţionării restrângerilor de activitate cadrelor didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate.”