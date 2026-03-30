Eurodeputatul Maria Grapini a cerut, în PE, rezolvarea crizei energiei!

Eurodeputatul Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din PE, a solicitat, în Parlamentul European, Comisiei Europene, rezolvarea crizei energiei. Eurodeputatul Grapini a atras atenția că prețurile mari sunt insuportabile pentru milioane de cetățeni. Mai mult, Maria Grapini a avertizat că industria are mari probleme de competitivitate, acest lucru simțindu-se, spre exemplu, mult mai acut, în România.

“Am aflat de la Consiliul European că nu trebuie să ne înspăimântăm, că securitatea energetică nu este în pericol. Domnule comisar, haideți să fim realiști, m-am întâlnit cu reprezentanții a 11 ramuri ale industriei din România, mai exact din industria cimentului, siderurgie, metalurgie, industria îngrășămintelor, materiale de construcții etc, și toți au ridicat problema costului energiei. Și înainte de războiul din Iran costul energiei în UE era de trei ori mai mare decât în SUA și, ca atare, trebuie să terminăm cu dependențele, trebuie să avem o politică coerentă și un plan eficient al producerii energiei în UE!”, a punctat eurodeputatul Grapini, în prezența comisarului european pentru energie şi locuinţe, Dan Jorgensen.

Precizând că ambițiile UE în domeniul energiei sunt, până la un punct, de înțeles, europarlamentarul umanist a precizat că acestea trebuie, însă, să fie strâns legate de obiective realiste.

Nu în ultimul rând, eurodeputatul S&D a reiterat necesitatea unor prețuri accesibile la energie, menționând, totodată, că noțiunea de ”preț accesibil” nu este aceeași, spre exemplu, în Luxemburg sau în România, unde pensia este de doar 400 de euro și salariul de 800 de euro.

„Cetățenii statelor UE nu pot suporta aceste prețuri la energie!”, a conchis Maria Grapini.