Federația Silva denunță abuzul și intervenția politică în negocierea Contractului Colectiv de Muncă din Romsilva: „Vizibil deranjată de acțiunile Federației SILVA – care a demonstrat constant că așa-zisa „reformă” a RNP Romsilva e făcută după ureche și fără respectarea legii – dna ministru a Mediului, Apelor și Pădurilor critică procesul de renegociere a Contractului Colectiv de Muncă din Romsilva.

Încălcând flagrant Legea 367/2022 privind dialogul social, dna ministru îi ceartă public – pe Facebook, firește! – pe cei doi reprezentanți ai MMAP din Consiliul de Administrație al Romsilva. Le reproșează că „nu au reprezentat viziunea Ministerului Mediului cu această decizie (sau viziunea oricărui român care vrea pădurile României protejate și administrate corect).”

Ceea ce nu spune dna ministru este că ministerul, ca instituție, nu poate avea o „viziune”. Viziune pot avea conducătorii instituției dacă au competențe în domeniul silviculturii. Apelul la „judecata pe Facebook” este o rușinoasă speculație propagandistică. Iar numărul de voturi pe care se sprijină partidul care a dat ministrul mediului nu justifică deloc încercarea dnei ministru de a vorbi în numele poporului.

Negocierea Contractului Colectiv de Muncă este, în cazul Romsilva, atributul sindicatelor și al Consiliului de Administrație. Orice încercare de intervenție sau presiune publică reprezintă un 𝐚𝐛𝐮𝐳. Iar dincolo de faptul că abuzul în serviciu se sancționează legal, abuzul, în acest caz, arată limitele de înțelegere a mandatului public încredințat dnei Diana Buzoianu.

Federația SILVA va continua discuțiile și negocierile care vizează CCM așa cum prevede legislația în vigoare. CMM-ul stabilește drepturile și obligațiile angajatorului și angajaților. Opiniile politicianiste sunt inutile și demonstrează doar incapacitatea unor demnitari de a înțelege că statul și instituțiile funcționează conform legilor în vigoare. Orice jurist știe acest lucru!”. Silviu GEANĂ,