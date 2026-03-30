Marius Șumudică a ajuns la spital!

Marius Șumudică se confruntă cu probleme grave de sănătate. Cunoscutul antrenor de fotbal a ajuns de urgență la spital din cauza durerilor crunte.

Marius Șumudică a ajuns pe mâinile medicilor din cauza unei otite. Fostul antrenor de la Al-Okhdood a fost nevoit să meargă de urgență la spital din cauza durerilor crunte.

Horia Ivanovici a dezvăluit că antrenorul de fotbal a ajuns la spital din cauza durerilor groaznice cauzate de o otită.

”Nu doar Mircea Lucescu a stat la spital. Mai este un apropiat al său care a mers de urgență la spital, unde a stat până la 4 dimineața și aproape că nu a dormit. Marius Șumudică mi-a scris că a dormit până acum și că a făcut pe el de durere. A zis că niciodată nu l-a durut așa de tare. Nu știe cum e o naștere, dar dureri cum a avut noaptea trecută nu a avut în viața lui.

S-a dus de urgență la spital, a făcut otită. L-au curățat, a stat până la 4 dimineața în urgență. Tot un apropiat al lui Mircea Lucescu. A zis că în viața lui nu a avut asemenea dureri. A spus că a fost îngrozitor, s-a speriat și a plecat de urgență la spital”, a precizat Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.