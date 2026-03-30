Primăria Sectorului 4 va suporta 50% din valoarea abonamentelor STB și Metrorex pentru persoanele cu venituri medii și mici din sector!

Primăria Sectorului 4 va suporta 50% din valoarea abonamentelor STB și Metrorex pentru persoanele cu venituri medii și mici care locuiesc în acest sector. Măsura, anunțată de primarul Daniel Băluță, urmează să fie votată luni în Consiliul Local și va intra în vigoare de la 1 aprilie.

„Ne adresăm celor care au un loc de muncă, pentru că este extrem de important să și-l mențină”, a subliniat Daniel Băluță, explicând că sprijinul este destinat exclusiv persoanelor active, care au un contract de muncă de cel puțin trei luni.

Subvenția se aplică tuturor tipurilor de abonamente uzuale: STB (80 de lei), Metrorex (100 de lei) și STB + Metrorex (160 de lei). Sprijinul va fi acordat locuitorilor Sectorului 4 care se încadrează în următoarele plafoane de venit: maximum 5.000 de lei per membru de familie sau cel mult 10.000 de lei per gospodărie.

Înscrierea în program se va face exclusiv online, prin platforma s4.ro. Beneficiarii trebuie să își creeze un cont și să completeze formularele aferente, fără a fi necesare drumuri la primărie. Sumele aferente subvenției vor fi virate direct în conturile beneficiarilor.

„Nu este nevoie să venim la primărie. Folosim aplicația s4.ro, completăm formularele și devenim parte a programului”, a declarat Daniel Băluță.

Primarul Daniel Băluță a precizat că inițiativa face parte dintr-un program extins de sprijin pentru locuitorii sectorului, gândit în contextul inflației, al creșterii taxelor și al scăderii puterii de cumpărare. Totodată, edilul a afirmat că administrația locală dorește să mențină un echilibru între sprijinul acordat șoferilor și cel destinat utilizatorilor transportului public.