Război total între ÎCCJ și Bolojan. Guvernul, dat în judecată de Înalta Curte pentru neplata restanţelor salariale câştigate în instanţă!

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis , la finele săptămânii trecute, o plângere prealabilă către Guvernul României, acuzând refuzul autorităților de a include în bugetul instituției fondurile necesare pentru plata unor drepturi salariale restante ale judecătorilor, câştigate în instanţă. Suma vizată se ridică la aproximativ 1,8 miliarde de lei, potrivit informațiilor comunicate de instanța supremă.

Demersul este legat de dezbaterile privind bugetul de stat pentru anul 2026, când, potrivit ÎCCJ, o parte semnificativă din fondurile destinate acestor plăți ar fi fost redirecționată către alte cheltuieli, inclusiv pentru măsuri sociale și finanțarea administrațiilor locale.

„Plângere prealabilă împotrivă refuzului nejustificat al Guvernului României și al Ministerului Finanțelor de a asigura și pune la dispoziția reclamantei toate fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor și ale celorlalte categorii profesionale îndreptățite, prevăzute în titluri executorii, scadente în anul 2026”, potrivit documentului publicat de ÎCCJ, trimis Guvernului.

Instanța supremă solicită autorităților să asigure integral sumele necesare pentru achitarea acestor drepturi, subliniind că nealocarea fondurilor reprezintă o abatere de la cadrul legal în vigoare.

„Necuprinderea acestor sume în bugetul pe anul 2026, precum și diminuarea lor față de necesarul solicitat, reprezintă o încălcare evidentă a propriului cadru normativ adoptat de autoritățile cărora le este adresată prezenta plângere”.

În document, ÎCCJ avertizează că, în lipsa unei soluționări favorabile, va recurge la acțiuni în „instanța de contencios administrativ competentă” pentru a-și apăra drepturile.

De asemenea, reprezentanții instanței atrag atenția asupra posibilelor consecințe juridice pentru autoritățile implicate, inclusiv răspunderea individuală a celor care au contribuit la menținerea situației.

„Persistarea în această conduită de refuz nejustificat va angaja nu doar răspunderea autorităților publice sesizate, ci și, în condițiile legii, răspunderea persoanelor care au contribuit la menținerea refuzului de soluționare a cererii, urmând a solicita în fața instanței obligarea acestora la despăgubiri”, potrivit documentului citat.

Potrivit ÎCCJ, în timpul dezbaterilor parlamentare asupra Legii bugetului pentru 2026, aproximativ două miliarde de lei din bugetul instanței, destinați plății salariilor restante stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, au fost redistribuiți.

Din această sumă, circa 1,1 miliarde de lei au fost alocați pentru ajutoare destinate pensionarilor și persoanelor vulnerabile, iar alte aproximativ 770 de milioane de lei au fost direcționate către autoritățile locale.