România, pe locul 6 la nivel global în clasamentul celor mai puternice pașapoarte din lume!

România se situează în 2026 pe locul 6 la nivel global în clasamentul celor mai puternice pașapoarte, potrivit datelor publicate de Passport Index, consolidându-și poziția în rândul statelor cu mobilitate ridicată pentru cetățeni. Documentul de călătorie românesc a obținut un scor de mobilitate de 171 de puncte, depășind pașapoarte emise de state precum Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Canada, Australia sau Noua Zeelandă.

Performanța reflectă extinderea accesului fără viză sau cu formalități minime pentru cetățenii români, în condițiile în care aceștia pot intra în 120 de state fără viză, în alte 42 de țări pot obține viză la sosire, iar pentru 9 destinații este necesară o autorizație electronică de călătorie (eTA). Doar 27 de state impun în continuare viză obligatorie, ceea ce ridică gradul de acoperire globală la aproximativ 86% din totalul statelor lumii.

Clasamentul este condus de Emiratele Arabe Unite, cu 181 de puncte, urmate de Singapore (175 puncte). Pe locul al treilea se află Spania și Malaezia, cu câte 174 de puncte, în timp ce un grup extins de state europene și asiatice, inclusiv Germania, Franța, Italia sau Japonia, se situează la 173 de puncte. România, cu 171 de puncte, se poziționează peste state precum Cipru, Lituania sau Regatul Unit.

Accesul fără viză este extins în mod deosebit în afara Europei. În Asia, românii pot călători fără viză în state precum Japonia și Coreea de Sud pentru perioade de până la 90 de zile, iar în Thailanda până la 60 de zile. Vietnam permite șederi de 45 de zile, iar Singapore și Malaezia oferă acces fără viză pentru 90 de zile. O noutate este introducerea de către China a unui regim de 30 de zile fără viză pentru cetățenii români.

În America Latină, libertatea de mișcare este aproape totală. Țări precum Mexic și Costa Rica permit șederi de până la 180 de zile fără viză, iar state precum Brazilia, Argentina sau Chile oferă acces fără formalități suplimentare pentru perioade de până la 90 de zile.

Continentul african devine, de asemenea, tot mai accesibil. Maroc, Tunisia și Africa de Sud (din septembrie 2025) permit intrarea fără viză pentru 90 de zile, alături de state precum Tanzania, Namibia sau Senegal. Destinații turistice populare precum Mauritius și Seychelles sunt, de asemenea, complet deschise.

Un caz aparte este Georgia, care oferă cetățenilor români cea mai lungă perioadă de ședere fără viză din lume, de până la 360 de zile. De asemenea, Armenia permite șederi de 180 de zile, iar Turcia, Republica Moldova sau Ucraina acordă acces pentru perioade de până la 90 de zile.

În ciuda acestor avantaje, există în continuare restricții importante, în special în spațiul anglo-saxon. Statele Unite ale Americii impun în continuare viză pentru cetățenii români, după ce includerea României în programul Visa Waiver a fost amânată. Canada și Australia utilizează sistemul eTA, mai simplu decât viza clasică, dar tot necesar.

Alte state care impun viză sunt India, Nigeria sau Etiopia, în timp ce țări precum Kenya solicită autorizații electronice obținute online. În anumite regiuni instabile, precum Afganistan sau Siria, accesul rămâne strict condiționat de obținerea unei vize.