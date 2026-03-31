Ediția a IV-a NutriSciLabs la UMF „Carol Davila”: Viitorul nutriției țintite, dezbătut și demonstrat live la Facultatea de Farmacie

Laboratorul de Cercetare NutriSciLab – „Targeted Nutrition and Nutraceuticals” (NTSA), din cadrul Facultății de Farmacie | Nutriție, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, organizează pe 1 aprilie 2026 cea de-a IV-a ediție a evenimentului NutriSciLabs – Bune Practici în Nutriție.

Evenimentul are loc la Biblioteca Facultății de Farmacie, etajul 3, și va reuni cercetători, cadre didactice universitare, experți din industrie și studenți masteranzi în jurul unui format unic: știință aplicată în nutriție, demonstrată în timp real.

NutriSciLab reprezintă infrastructura de cercetare dedicată nutriției țintite și nutraceuticelor din cadrul UMF „Carol Davila” din București. Specialiștii laboratorului dezvoltă, testează și validează formule de nutriție personalizată, de la suplimente alimentare și nutraceutice până la intervenții nutriționale bazate pe dovezi clinice și farmacologice.

Evenimentul anual NutriSciLabs – Bune Practici în Nutriție este extensia publică a activității de cercetare a laboratorului: un cadru în care rezultatele cercetărilor sunt transpuse în practici concrete, accesibile profesioniștilor din domeniul nutriție, farmacie și publicului academic larg.

Ediția 2026: noi domenii de cercetare aplicată

Față de edițiile anterioare, ediția a IV-a introduce, în premieră, trei noi secțiuni tematice, aflate în sfera cercetărilor recente ale laboratorului privind compușii bioactivi, adaptogenii naturali și suplimentele funcționale: alge și ciuperci, produse apicole și miere.

Fiecare secțiune va îmbina prezentări științifice susținute de cadre didactice universitare și doctoranzi UMF, cu workshopuri practice de preparare, demonstrate de maeștri și experți din industrie. La finalul fiecărei secțiuni, participanții vor putea lua parte la un quiz interactiv bazat pe conținutul prezentat, coordonat de studenții responsabili de secțiune.

Secțiunile ediției 2026

Secțiune Cadru academic coordonator Expert / Maestru ☕ Cafea Prof. Univ. Dr. Denisa Udeanu Exp. Gabriel Ilie – Dropshot / Exp. Milu – Milu Café 🤖 Nutriție Țintită & Asistată Conf. Univ. Dr. Anca Pop Tanita · Thermomix · Syntenova 🍵 Ceai Prof. Dr. Cerasela Elena Gârd Alina Pescaru – maestru ceai 🍫 Cacao & Ciocolată Prof. Univ. Dr. Andreea Arsene Prof. Univ. Dr. Ema Ozon Head Pastry Chef Ioana Romanescu & Valrhona 🌿 Alge & Ciuperci (premieră) Prof. Univ. Dr. Bruno Velescu Exp. Matei Georgescu 🍯 Miere & Produse Apicole (premieră) Prof. Ion George Nicolae Daniel Exp. Cătălin Preotu – Mellisimo

„NutriSciLab este extensia publică a cercetării noastre. Venim în fața comunității academice și a profesioniștilor din nutriție cu rezultate concrete: formule testate, intervenții validate și practici bazate pe dovezi. Fiecare ediție dovedește că știința nutriției poate fi, simultan, riguroasă și accesibilă.„, Conf. Univ. Dr. Anca L. Pop, Coordonator NutriSciLab, Fondator NutriSciLabs – Bune Practici în Nutriție.

„Facultatea de Farmacie a UMF „Carol Davila” are misiunea de a forma profesioniști capabili să traducă cercetarea în soluții reale de sănătate. NutriSciLabs este un model viu al acestei misiuni.” Prof. Univ. Dr. Doina Drăgănescu, Decan, Facultatea de Farmacie.

Evenimentul este susținut de un comitet științific format din 17 cadre didactice universitare: Prof. Univ. Dr. Dumitru Lupuliasa, Prof. Univ. Dr. Elena Moroșan, Conf. Univ. Dr. Magdalena Mititelu, Prof. Dr. Cerasela Elena Gârd, Prof. Univ. Dr. Cristina Pârvu, Prof. Univ. Dr. Valentina Uivarosi, Prof. Dr. Carolina Negrei, Prof. Univ. Dr. Ema Ozon, Prof. Univ. Dr. Ana Marie Ciobanu, Conf. Univ. Dr. Manuela Ghica, Conf. Univ. Dr. Ovidiu Peneș, Conf. Univ. Dr. Carmen Nicoleta Purdel, Dr. Mihaela Bodnarescu Cobanoglu (Turcia), Dr. Coralia Zetu, Șef Lucrări Dr. Răzvan Mihai Prisada, Conf. Univ. Dr. Bogdana Năsui (Cluj-Napoca).

Organizatori: Laboratorul de Cercetare în Nutriție Țintită și Suplimente Alimentare (NTSA) – NutriSciLab; Programul de Licență și Master în Nutriție și Siguranță Alimentară (NSA); Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București; Facultatea de Farmacie | Nutriție, UMF „Carol Davila” București.

Parteneri și Sponsori: Dropshot, Dan Milu, Valrhona, Mellisimo, Valvis Aqua Carpatica, Thermomix (Vorwerk), Tanita, Centrul de Cercetare Syntenova – AC HELCOR, LifeBox, Matcha Bar, MPR Agency.