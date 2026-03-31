Eurodeputatul Maria Grapini, la deschiderea Centrului de alergologie și imunologie din Timișoara: “Mă bucur că un proiect important pentru oameni a fost susținut și de comunitate și că am putut și eu să ajut!”

Europarlamentarul Maria Grapini a participat, marți, la deschiderea Centrului de alergologie și imunologie din Timișoara.

„Întotdeauna am considerat, și când am activat în mediul privat, dar și când am fost ministru, că în orice stat democratic, oricât ar fi acesta de dezvoltat, trebuie să existe această energie și aceste proiecte complementare cu ceea ce face statul. Și cred că rezultatele trebuie să ne încarce pe toți cu energie și, mai ales, să ne punem în aplicare viziunea! Nu a fost suficient să facem o clădire pe fonduri europene și, apoi, să nu avem finanțarea adecvată pentru a continua, pentru că ideea era, încă din anul 2013, să avem, la Timișoara, acest centru de cercetare!”, a precizat, în intervenția sa, Maria Grapini.

Dacă, înainte de pandemia de COVID-19, sănătatea era de competență națională, a mai spus eurodeputatul umanist, după pandemie, sănătatea a devenit de competență partajată.

De asemenea, Maria Grapini a mai spus că există un buget semnificativ pentru Sănătate, din care se pot lua mulți bani europeni, în special pentru dotări în spitale și pregătire profesională.

Potrivit eurodeputatul S&D, presa este foarte importantă fiind vehiculul care poate duce informațiile la publicul larg, la nivel de cetățean. Nu în ultimul rând, Maria Grapini a reiterat necesitatea conectării cetățenilor la toate informațiile, pentru că prevenția poate salva vieți.

“Am avut bucuria de a participa la deschiderea acestui Centru. Mă bucur mult că un proiect important pentru oameni a fost susținut și de comunitate și că am putut și eu să ajut. Mult succes doamnei Prof. Carmen Bunu Panaitescu, care a fost sufletul proiectului!”, a punctat eurodeputatul Grapini, la finalul evenimentului.

Compartimentul de Alergologie și Imunologie Clinică oferă servicii în regim de spitalizare de zi, pentru pacienții cu patologii alergice complexe, din întreaga regiune, indiferent de tipul lor, mai ales dacă sunt forme de manifestare complexe, care nu se pot rezolva în regim de ambulatoriu. Sunt vizați în egală măsură pacienți cu o patologie alergică respiratorie, digestivă sau cutanată, cu manifestări care se întind pe lungi perioade de timp și pentru care nu se cunoaște alergenul cauzator, dar și pacienți cu alergii medicamentoase sau la veninul de viespe și albină, cu risc de șoc anafilactic.

Conceptul acestui Compartiment este construit după modelul dezvoltat de Prof. Dr. Rudolf Valenta, de la Universitatea de Medicină din Viena, partener științific al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara, de peste 20 de ani, și propus pentru titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie Timișoara.

„Prin efectuarea testelor de alergologie moleculară, vom putea stabili cu precizie profilul alergologic al pacientului, respectiv dacă este vorba despre o monosensibilizare asociată cu reacții încrucișate multiple sau despre o polisensibilizare, aspect esențial, deoarece abordarea terapeutică diferă semnificativ în raport cu particularitățile fiecărui caz. În consecință, vom putea formula un diagnostic de precizie, în toate formele de alergie și, pe baza acestuia, vom putea aprecia riscurile asociate afecțiunii, inclusiv riscul de evoluție către forme severe sau de apariție a șocului anafilactic. Pe baza diagnosticului stabilit, va putea fi instituită o terapie țintită, în concordanță cu principiile medicinei de precizie”, declară Prof. Dr. Carmen Bunu-Panaitescu, coordonator al compartimentului.

Compartimentul cuprinde șase paturi, dotarea primelor două saloane cu echipamente medicale de urgență fiind realizată prin proiectul „AlergoSafe”, susținut financiar de Clubul Rotary Timișoara. Deschiderea compartimentului timișorean – în condițiile actuale în care, conform statisticilor, există o creștere a prevalenței bolilor alergice, datele arătând că unul din patru europeni are o afecțiune alergică – era absolut necesară, pentru a asigura pacienților accesul la servicii medicale de calitate. În România, centre similare mai există la București, Cluj și Iași.