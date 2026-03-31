Grindeanu îi dă replica lui Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, reacționează după ce liderul liberalilor, premierul Ilie Bolojan, a declarat că social-democrații ar da dovadă de ”aroganță politică”. ”Acum, e un pic chiar de râs, dacă nu de plâns. (…) I-aș invita un pic la decență pe colegii de coaliție; și cei de la PNL, și cei de la USR”, a subliniat, printre altele, liderul PSD.

Grindeanu n-a așteptat prea mult până să-i dea replica lui Bolojan. După ce liderul liberalilor a spus că social-democrații ar da dovadă de ”aroganță politică”, liderul social-democraților a venit, marți, cu răspunsul.

Președintele PSD consideră deplasată și chiar tragi-comică afirmația premierului, subliniind că el nu-și permite să dea lecții colegilor din coaliției. Iar apropo de colegii de la guvernare, Grindeanu i-a invitat pe aceștia la ”un pic de decență”.

”Se vorbește de aroganță venind dinspre Palatul Victoria. Acum, e un pic chiar de râs, dacă nu de plâns. Dar nu ăsta e fondul problemei. (…)

I-aș invita un pic la decență pe colegii de coaliție; și cei de la PNL, și cei de la USR. Nu mi-am permis în această perioadă să le dau lecții nici lor și nici altora despre cum să se organizeze în interior. Și nici eu n-am de gând să o fac. (…)

Pot să mă gândesc când văd lecții pe care le primesc, nu știu, de la oameni politici care niciodată n-au vrut binele PSD-ului, că ne vin acele lecții pornind de la o dragoste față de PSD, în ghilimele. Dar i-aș invita, așa cum am spus, să se abțină. Un soi de decență n-ar strica”, a declarat liderul social-democraților.

În același context, Sorin Grindeanu a a reiterat că social-democrații vor decide în 20 aprilie dacă rămân la guvernare, la unison cu ce ”este bine pentru români” și fără influențe din direcția partenerilor de guvernare.

”PSD va decide pentru PSD și ținând cont de părerile românilor. Eu nu dau lecții celor de la PNL și nu voi da. Eu și noi nu vom spune celor de la PNL ce să facă și nici celor de la USR.

Noi hotărâm pentru noi în concordanță cu ce ne spun românii și ce credem noi că este bine pentru români. Și asta vom vota. Mânați de aceste dorințe sau de aceste informații, ținând cont de aceste lucruri, vom vota în 20 aprilie pentru decizia politică a PSD”, a subliniat președintele PSD.