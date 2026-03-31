Secretarul de stat, Marco Rubio, ameninţă cu repercusiuni la adresa NATO!

Relațiile dintre SUA și unii aliați din NATO sunt tensionate, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, după ce Washingtonul a acuzat sprijin insuficient din partea unor state europene. Criticile vin pe fondul refuzului unor țări de a facilita operațiuni militare americane legate de conflictul cu Iranul.

Secretarul de stat american Marco Rubio a criticat în mod direct Spania și alți membri ai Alianței Nord-Atlantice, sugerând că poziția SUA față de NATO ar putea fi reevaluată după încheierea conflictului. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru Al Jazeera, potrivit unei transcrieri publicate de Departamentul de Stat.

Potrivit oficialului american, Washingtonul s-a confruntat cu dificultăți în utilizarea infrastructurii militare și a spațiului aerian din unele state aliate, inclusiv Spania, care ar fi refuzat accesul pentru operațiuni legate de conflict.

„Dar dacă NATO se rezumă doar la apărarea Europei în cazul unui atac, dar ne sunt refuzate drepturile de bază atunci când avem nevoie, acesta nu este un aranjament bun”, a declarat Marco Rubio.

Secretarul de stat a avertizat că actuala situație ridică semne de întrebare privind beneficiile pentru SUA ale apartenenței la Alianță, în condițiile în care cooperarea militară nu este reciprocă.

În aceste condiţii, „e greu să rămâi angajat şi să spui că acest lucru este benefic pentru SUA. Aşadar, toate aceste aspecte vor trebui să fie reevaluate”, a adăugat Rubio, subliniind că NATO „nu poate fi o stradă cu sens unic”.

Oficialul american și-a exprimat totodată speranța că divergențele vor putea fi depășite în viitor.

„Să sperăm că vom reuşi să rezolvăm problema. Vom avea timp să ne ocupăm de aceasta mai târziu”, a spus el.

Tensiunile au apărut după ce Spania a decis să își închidă spațiul aerian pentru zborurile asociate conflictului din Iran și a refuzat utilizarea bazelor militare comune de la Rota și Morón de către SUA pentru operațiuni în regiune.

În paralel, președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri aliații din NATO pentru ceea ce consideră a fi o implicare insuficientă în conflict. Potrivit analiștilor, situația este complicată și de faptul că articolul 5 al NATO, care prevede apărarea colectivă, nu se aplică în cazul războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.