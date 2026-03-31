Senatul a aprobat proiectul „Lift pentru viață”!

Senatul a aprobat un proiect legislativ care prevede înființarea programului național „Lift pentru viață”, destinat instalării de lifturi în blocurile de locuințe cu mai mult de trei etaje. Inițiativa urmărește îmbunătățirea accesului în locuințe pentru milioane de români, în special pentru persoanele vârstnice sau cu dizabilități.

Programul va fi finanțat din bugetul de stat, resurse locale și fonduri europene și reprezintă un prim pas într-un demers mai amplu de modernizare a infrastructurii rezidențiale. Proiectul a fost inițiat de senatorul PSD Robert Cazanciuc și a suferit mai multe modificări în cadrul dezbaterilor din comisiile parlamentare.

Potrivit inițiatorului, aproximativ 3,8 milioane de români din aproape 90.000 de blocuri ar putea beneficia de această măsură, care vizează asigurarea unor condiții decente de acces în locuințe. Programul-pilot ar urma să stea la baza unor demersuri viitoare pentru obținerea unei linii dedicate de finanțare la nivel european, în cadrul exercițiului bugetar 2028–2034.

În forma inițială, proiectul viza în special blocurile construite înainte de 1989, însă varianta adoptată extinde aria de aplicare. Astfel, vor putea beneficia de finanțare condominiile cu trei sau mai multe niveluri supraterane, inclusiv cele situate în zone construite protejate.

Totodată, proiectul stabilește și o serie de excepții. Nu vor fi incluse în program clădirile clasate sau în curs de clasare ca monumente istorice, precum și cele încadrate în clasele de risc seismic RsI sau RsII, cu excepția cazurilor în care sunt incluse în programe de consolidare.

Programul național se va defășura în două etape:

a) prima etapă – proiectul pilot vizează accesibilizarea fizică a 100 de condominii prin instalarea lifturilor, în termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a legii. Selecția se va face în ordinea solicitărilor primite de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

b)a doua etapă vizează extinderea programului național la toate condominiile cu 3 sau mai multe niveluri supraterane;

Ambele etape pot viza instalarea unor soluții alternative/complementare de tipul scărilor mecanizate, platformelor elevatoare sau rampelor, mai prevede proiectul adoptat de către deputați.

a) pe scara condominiului locuiește cel puțin o persoană vârstnică la alt nivel decât parter;

b) pe scara condominiului locuiește cel puțin o persoană cu mobilitate redusă la alt nivel decât parter;

c) pe scara condominiului locuiește cel puțin o persoană cu dizabilități locomotorii la alt nivel decât parter.

Autoritățile administrației publice centrale și locale vor sprijini accesibilizarea fizică a condominiilor cu 3 sau mai multe niveluri supraterane, la solicitarea asociațiilor de proprietari, beneficiarii și utilizatorii programului național, prin inițierea și derularea tuturor procedurilor necesare contractării și realizării lucrărilor de instalare a lifturilor si/sau a instalațiilor alternative/complementare.

La solicitarea asociatiilor de proprietari, autoritățile administrației publice locale vor realiza documentația tehnică cu conținut simplificat care să stabilească soluția de instalare a liftului și/sau a instalațiilor alternative/complementare pentru fiecare scară în parte sau pentru întregul condominiu.