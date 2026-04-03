De aici, de aproape: Carrefour România deschide înscrierile pentru artizanii locali din apropierea Capitalei

Pe 2 și 3 aprilie, în Carrefour Băneasa, peste 20 de artizani își prezintă produsele în cadrul evenimentului „De peste tot din țară, în București”.

Totodată, Carrefour lansează apelul de înscriere pentru artizanii din București și Ilfov.

Carrefour România organizează, pe 2–3 aprilie 2026, evenimentul „De peste tot din țară, în București”, în hipermarketul Carrefour Băneasa (Șoseaua București-Ploiești, Nr. 44A, Sector 1). Timp de două zile, peste 20 de artizani, deja listați în magazinele Carrefour din comunitatea lor, își vor prezenta produsele și poveștile pentru publicul larg din București.

Prin viziunea sa ultralocală De aici, de aproape, Carrefour România susține produsele românești din proximitate la raft, având o amprentă în continuă expansiune. Astăzi, 1.300 de producători români livrează în hipermarketurile și marketurile aflate pe o rază de maximum 50 km.

O componentă importantă a acestei strategii este proiectul dedicat artizanilor locali. Lansat la jumătatea anului trecut în Piatra Neamț și Roman, programul reunește astăzi 300 de artizani din 21 de județe. Aceștia oferă clienților peste 4.000 de produse autohtone, de la brânzeturi și mezeluri tradiționale, la băuturi artizanale și produse vegane, în mai mult de 30 de localități din țară.

”La nivel național, Carrefour este casa comunității de producători locali cu peste 2000 de parteneri, o rețea mereu în creștere. Dincolo de cifre, am creat un ecosistem care funcționează și creează valoare în comunitățile în care suntem prezenți. Mai departe, succesul demersului de artizani ne demonstrează și potențialul ultralocal, deja extrem de apreciat de clienții noștri pe categoria de produse proaspete.” declară Gilles Ballot, CEO Carrefour România.

Evenimentul „De peste tot din țară, în București” la Carrefour Băneasa

Bucureștenii au ocazia să descopere produsele artizanilor și să le cunoască poveștile pe parcursul celor două zile, între 2 și 3 aprilie, în hipermarketul Carrefour Băneasa, chiar înainte de Florii, un motiv în plus pentru a alege produse realizate cu multă grijă.

Reprezentând mai multe regiuni ale țării – Moldova, Banat, Crișana, Transilvania, Dobrogea, Oltenia, Muntenia și Maramureș, produsele din cadrul evenimentului reflectă diversitatea gastronomică românească: lactate și brânzeturi artizanale, mezeluri tradiționale, conserve și dulcețuri, băuturi artizanale precum bere, vișinată, limonade naturale și apă tonică, vinuri, produse de panificație și patiserie, snackuri și miere.

Cum pot aplica micii producători?

Evenimentul marchează și o nouă etapă în extinderea programului în zona București și Ilfov, invitând micii antreprenori și artizani să aplice pentru program.

”Ne propunem să extindem rețeaua De aici, de aproape la nivel național în 2026, deoarece fiecare produs care ajunge la raft înseamnă un antreprenor susținut, o comunitate mai puternică și ne reconfirmă promisiunea de calitate pentru fiecare român care ne trece pragul. Celebrăm astăzi rezultatele foarte bune de până acum și deschidem proiectul către o nouă regiune, invitând artizanii din București și împrejurimi să ni se alăture.” continuă Gilles Ballot, CEO Carrefour România.

De altfel, toți producătorii mici de la nivel național care doresc să își listeze produsele în magazinele Carrefour pot trimite oricând intenția de colaborare pe adresa de e-mail: ro_deaproape@carrefour.com. Astfel, Carrefour este permanent deschis micilor producători pentru a se alătura rețelei sale naționale de retail.

Despre Carrefour

Carrefour România. 470 de magazine multi-format în 113 orașe. Lider în e-grocery

Primul retailer omnichannel din România are un ecosistem complet de cumpărături – în magazin și online, prin carrefour.ro, Bringo și parteneri precum Glovo, Wolt, Bolt Food și Trendyol. Programul de loialitate Act For Good din Carrefour app reunește 3+ milioane de utilizatori.

96% furnizori români. +2.000 producători locali.

Cea mai extinsă rețea locală din retailul românesc, susținută prin programe naționale precum Grădina Noastră, Deschidem Vinul Românesc și De aici, de aproape.

Top Employer 2023–2026

Unul dintre cei mai mari angajatori din țară, Carrefour România a contribuit în 2024 cu aproape 1 miliard de lei la bugetul de stat prin taxe și impozite.