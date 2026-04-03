România își închide lumina singură: țara cu resurse plătește prețul greșelilor

România riscă să transforme un avantaj strategic într-o vulnerabilitate majoră. Deși dispune de resurse energetice importante, deciziile din ultimii ani au dus la creșterea costurilor pentru populație și la slăbirea capacității interne de producție. Avertismentul vine din analiza semnată de profesorul Dan Voiculescu.

În Europa, criza energetică a fost tratată pragmatic: Germania a repornit centrale pe cărbune, iar alte state au suspendat planurile de închidere a unor capacități esențiale. Motivele sunt clare – protejarea economiei și reducerea dependenței de importuri.

În România, însă, direcția este opusă. Activitatea Complexul Energetic Oltenia a fost redusă treptat, în ciuda rolului său strategic. În același timp, compania a fost obligată să suporte costuri uriașe pentru certificatele de CO2, de ordinul miliardelor de euro.

Potrivit analizei, aceste obligații ar fi putut fi renegociate invocând situația de forță majoră în energie, recunoscută la nivel european. România nu a folosit această oportunitate.

Efectele sunt resimțite direct de cetățeni: facturi ridicate, presiune pe economie și o dependență tot mai mare de surse externe. Paradoxal, toate acestea se întâmplă într-o țară care are resurse suficiente pentru a-și asigura o mare parte din consum.

Mesajul este unul clar și urgent: fără o strategie coerentă și fără decizii ferme în interes național, România riscă să piardă controlul asupra propriei securități energetice.

Pentru că atunci când îți închizi singur sursele, nu mai este doar o greșeală. Devine o vulnerabilitate.