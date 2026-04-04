Șoferii scapă de amenzile inutile date de Poliția Rutieră!

Un nou proiect de lege depus în Senat de deputatul USR Alexandru Dimitriu prevede ca șoferii să nu mai fie sancționați dacă nu prezintă fizic permisul de conducere sau talonul mașinii. Asta pentru că Poliția Rutieră poate deja să verifice aceste documente în bazele de date oficiale.

„Conform legii, participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia cartea de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente. Nereprezentarea acestora este calificată drept contravenție.

Consider că această sancțiune a devenit învechită, în contextul digitalizării administrației publice și este disproporționată în raport cu scopul legitim urmărit de lege, acela de a proteja siguranța rutieră”, a declarat Alexandru Dimitriu, potrivit comunicatului de presă al USR.

Proiectul de lege prevede modificarea Codului rutier astfel încât să se considere îndeplinită obligație de prezentare a documentelor „dacă datele aferente pot fi verificate de către polițistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale”.

Deputatul susține că sancționarea șoferilor pentru lipsa documentelor fizice nu reprezintă o încălcare reală a dreptului de a conduce și nici nu protejează siguranța rutieră. Din contră, poate genera abuzuri și sancțiuni inutile.

„Obligația de a prezenta fizic documentele vine în contradicție cu tendința de digitalizare a administrației publice. Autoritățile publice trebuie să utilizeze mijloacele tehnice aflate la dispoziție și să nu impună sarcini inutile cetățenilor”, a mai afirmat Dimitriu.